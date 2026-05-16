Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/5) σε διαμέρισμα της Πάτρας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 72χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην οδό Αγίων Σαράντα, στον χώρο της κουζίνας. Άμεσα βρέθηκαν στο σημείο πυροσβέστες και έσβησαν τη φωτιά πριν λάβει διαστάσεις, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Η 72χρονη ένοικος, στην προσπάθειά της να σβήσει τη φωτιά, υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που ήδη είχαν σπεύσει στο σημείο, της πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες.