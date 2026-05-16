Η Χάποελ Τελ Αβίβ έμεινε μόνο με έναν παίκτη κόντρα στη Μπνέι Ερτζλίγια, την οποία αντιμετώπιζε στο πλαίσιο του πρωταθλήματος του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να υπάρξει οριστική διακοπή.

Η απεργία της Ένωσης παικτών είχε ως συνέπεια η Χάποελ να έχει μόλις πέντε παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με την Μπνέι Ερτζλίγια και λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι πέντε έγιναν… ένας.

Οι Βασίλιε Μίτσιτς και Λέβι Ράντολφ ήταν οι πρώτοι που αποβλήθηκαν με πέντε φάουλ, ακολούθησε ο Ις Ουεϊντράιτ και μετά ήταν η σειρά του Τάι Οντιάσε, με 3:14 να απομένουν για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το παιχνίδι, φυσικά, δεν γινόταν να συνεχιστεί από τη στιγμή που η Χάποελ Τελ Αβίβ είχε μόλις έναν παίκτη διαθέσιμο και ο διαιτητής αποφάσισε την οριστική διακοπή του, με το σκορ 70-59 υπέρ της Μπνέι Ερτζλίγια εκείνη τη στιγμή.