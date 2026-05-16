Ο Ανδρέας Βαζαίος, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί καθόλου πέρυσι και σκεφτόταν να βάλει τέλος στην καριέρα του, έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 4×100 ελεύθερο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης και έπιασε το όριο τόσο για το Ευρωπαϊκό όσο και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.

Ο 32χρονος πρωταθλητής κολύμπησε πρώτος για λογαριασμό του Παλαιού Φαλήρου και με χρόνο 48,31 έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει τον Μάιο του 2021 ο Απόστολος Χρήστου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, με 48,39.

Έτσι, ο Βαζαίος, ο οποίος σκεφτόταν να αποσυρθεί, έπιασε το όριο για το Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και ήταν το κεντρικό πρόσωπο της δεύτερης μέρας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος.

Εκπληκτική όμως ήταν και η Άννα-Αυγούστα Βλάχου στις γυναίκες, καθώς πήρε την 1η θέση στον τελικό των 50μ. πεταλούδα βάζοντας τέλος στο σερί 11 τίτλων που μετρούσε η Άννα Ντουντουνάκη, κάνοντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ με 26,31. Έτσι, έπιασε και η Βλάχου το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Παρίσι.