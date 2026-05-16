Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε για 8η φορά το FA Cup καθώς με γκολ του Σεμένιο στο 72ο λεπτό νίκησε με 1-0 την Τσέλσι στον τελικό του Γουέμπλεϊ.

Έχοντας ήδη κατακτήσει το Λιγκ Καπ, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα ήθελε και το κύπελλο, η απόδοσή της όμως δεν ήταν και τόσο καλή, έχοντας μόνο μία ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 43′, όταν ο Χάαλαντ βρέθηκε σε θέση βολής αλλά νικήθηκε από τον Σάντσεθ.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης, στο 47′, η Σίτι είχε ευκαιρία με την κεφαλιά του Σεμένιο που έφυγε άουτ και στο 55′ ήρθε και η πρώτη ευκαιρία των «μπλε», με τον Καϊσέδο να παίρνει την κεφαλιά μετά την άστοχη έξοδο του Τράφορντ και τον Ρόδρι να διώχνει τη μπάλα πριν περάσει τη γραμμή.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε στη συνέχεια και οι καλές φάσεις έλειπαν, στο 72′ όμως ήρθε το γκολ που έκρινε τον τελικό: Γύρισμα του Χάαλαντ, τρομερό τακουνάκι του Σεμένιο και η μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Η Τσέλσι προσπάθησε να αντιδράσει και είχε ευκαιρία στο 74′ αλλά ο Έντσο αστόχησε με προβολή, ενώ στη συνέχεια η ομάδα του Γκουαρδιόλα μπορούσε να σκοράρει ξανά.

Στο 85′ ο Ο’ Ράιλι πήγε για το 0-2 αλλά ο Σάντσεθ βρήκε τη μπάλα και την έστειλε στο δοκάρι, για να ακολουθήσει η εντυπωσιακή απόκρουσή του, με το ένα χέρι, σε τρομερό σουτ του Τσερκί. Μικρό το κακό, πάντως, για τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς και με το 1-0 κατάκτησε το κύπελλο για 8η φορά στην ιστορία της και ελπίζει και για το πρωτάθλημα, αν και το φαβορί είναι η Άρσεναλ.

Τσέλσι (Κάλουμ ΜακΦάρλαν): Σάντσεθ, Μάλο Γκουστό, Φοφανά, Κόλγουιλ, Χάτο, Τζέιμς (83΄ Ντελάπ), Καϊσέδο, Κουκουρέγια (74΄ Νέτο), Πάλμερ, Έντσο Φερνάντες, Ζοάο Πέδρο (86΄ Γκαρνάτσο).

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Τράφροντ, Νούνιες, Κουσάνοφ, Γκουέχι, Ο΄Ράιλι, Ρόδρι (65΄ Κόβασιτς), Μπερνάρντο Σίλβα, Σεμένιο, Μαρμούς (46′ Τσερκί), Ντοκού, Χάαλαντ.