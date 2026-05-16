Στην απόκτηση του Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος ήταν απογοητευτικός στον Παναθηναϊκό, προχώρησε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επισημοποίησε τη συμφωνία τους για συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Τούρκος σέντερ ήταν… εκτός τόπου και χρόνου στους «πράσινους» και τελικά το συμβόλαιό του λύθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν, για να ακολουθήσει η εμπειρία του στο NBA με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ομάδα με την οποία υπέγραψε ολιγοήμερα συμβόλαια.

Όπως και να έχει, ο Γιούρτσεβεν επέστρεψε τελικά στην Ευρώπη για να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν, χωρίς να έχει πάντως δικαίωμα συμμετοχής στο Final Four της Euroleague.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξε σε συμφωνία με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, με την οποία ο σέντερ θα ανήκει στον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Διεθνής με την Τουρκία, ο Γιούρτσεβεν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket 2025. Κατά τη διάρκεια της πορείας του στο NBA, αγωνίστηκε στους Μαϊάμι Χιτ (2021-2023), Γιούτα Τζαζ (2023-2024) και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (2026)», ανέφερε η ανακοίνωση των Ισπανών.