Στις τεχνολογικές εξελίξεις που αναμένεται να διαμορφώσουν τον κόσμο μετά το 2030, με αιχμή τα δίκτυα 6G και την τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρθηκε ο καθηγητής Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του ΑΠΘ, Γιώργος Καραγιαννίδης, μιλώντας στο Thermopylae Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Καινοτομικό Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών.

Συνομιλώντας με τον δημοσιογράφο και διευθυντή σύνταξης του Newsbeast, Βίκτωρα Μοντζέλλι, ο καθηγητής υπογράμμισε ότι οι αλλαγές που βιώνει η ανθρωπότητα τα τελευταία 30 χρόνια είναι πρωτοφανείς σε ιστορικό επίπεδο. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια τεχνολογική επανάσταση της οποίας το πλήρες μέγεθος ίσως γίνει αντιληπτό μόνο από τους ιστορικούς του μέλλοντος.

Ο ίδιος σημείωσε ότι παρακολουθεί την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών από την εποχή της δεύτερης γενιάς κινητής τηλεφωνίας (GSM) έως και τη σημερινή μετάβαση προς την έκτη γενιά δικτύων. Εξήγησε ότι κάθε νέα γενιά ασύρματων δικτύων συνοδεύεται από βελτιώσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και τις ψηφιακές εφαρμογές.

Αναφερόμενος στο 5G, τόνισε πως, παρά τις μεγάλες προσδοκίες, οι εφαρμογές του δεν αναπτύχθηκαν με τον αρχικά αναμενόμενο ρυθμό λόγω τεχνικών δυσκολιών. Ωστόσο, όπως είπε, η πραγματικά μεγάλη αλλαγή της τελευταίας πενταετίας ήρθε μέσα από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Για την επόμενη φάση, εξήγησε ότι τα δίκτυα 6G, τα οποία εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν μέσα στην επόμενη δεκαετία, θα συνδυάζουν τεχνητή νοημοσύνη, εναέριες πλατφόρμες και δορυφορικές επικοινωνίες χαμηλής τροχιάς. Παράλληλα, τα ίδια τα δίκτυα θα αποκτήσουν δυνατότητες «αντίληψης» του περιβάλλοντος, λειτουργώντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σαν ραντάρ.

Ο καθηγητής προέβλεψε επίσης ότι μετά το 2030 θα δούμε ευρεία εφαρμογή της επικοινωνίας μεταξύ οχημάτων στους αυτοκινητόδρομους, με στόχο την αποφυγή τροχαίων συγκρούσεων. Όπως εξήγησε, αν και αυτός ήταν ένας από τους στόχους του 5G, οι απαραίτητες τεχνολογίες ωριμάζουν πλέον μέσα από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ήδη μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν σε αντίστοιχα συστήματα.

Απαντώντας στο ερώτημα αν η Ελλάδα μπορεί να υποστηρίξει τα δίκτυα έκτης γενιάς, ανέφερε ότι η χώρα διαθέτει πολύ υψηλή κάλυψη 5G, από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, καθώς και σημαντικές υποδομές που διευκολύνουν τη μετάβαση στη νέα εποχή. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι απαιτούνται εκτεταμένα δίκτυα οπτικών ινών και ισχυρές υπολογιστικές υποδομές, όπως data centers, τομείς στους οποίους γίνονται ήδη σημαντικές επενδύσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Φθιώτιδα, προτείνοντας τη δημιουργία ενός τεχνολογικού hub στην παλιά βιομηχανική ζώνη της περιοχής, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση στο κέντρο της χώρας. Όπως σημείωσε, ένα τέτοιο εγχείρημα, με ειδικά κίνητρα για επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, θα μπορούσε να ενισχύσει την ανάπτυξη της περιοχής και να στηρίξει τη δημιουργία πανεπιστημιακών δομών στη Στερεά Ελλάδα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την κυβερνοασφάλεια ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της νέας εποχής, ιδιαίτερα για κρίσιμες υποδομές όπως η ενέργεια, η άμυνα και οι τηλεπικοινωνίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, στα δίκτυα 6G θα δοθεί έμφαση στη μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω τοπικής επεξεργασίας τους, περιορίζοντας τη μεταφορά πληροφοριών σε κεντρικούς servers ή cloud υποδομές.

Κλείνοντας, ο καθηγητής αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία αλλάζει τη φύση των σύγχρονων πολέμων, επισημαίνοντας ότι στον πόλεμο της Ουκρανίας είδαμε για πρώτη φορά τόσο εκτεταμένη χρήση εναέριων συστημάτων σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπε, κάθε τεχνολογικό σύστημα έχει και το αδύναμο σημείο του, παραλληλίζοντας τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων και παραβίασης δεδομένων με τον «Εφιάλτη» της μάχης των Θερμοπυλών.