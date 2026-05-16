Η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ από τη Διαμαντής Μασούτης μπαίνει πλέον και τυπικά στην τελική ευθεία, καθώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε το πράσινο φως για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Κρητικός» από τον όμιλο Μασούτη, ολοκληρώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα deals των τελευταίων ετών στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων.

Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ανακοινώθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου και ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη ενσωμάτωση της Κρητικός στον όμιλο Μασούτη, μετά το προσύμφωνο εξαγοράς του 100% της αλυσίδας που είχε υπογραφεί στις αρχές του έτους.

Η ανακοίνωση:

Η συμφωνία θεωρείται κομβική για τον χάρτη των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, καθώς δημιουργεί έναν όμιλο με συνολικό τζίρο που εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ, φέρνοντας τη «Μασούτης» ακόμη πιο κοντά στην κορυφή της αγοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η έγκριση συνοδεύεται από διορθωτικές κινήσεις και αποεπενδύσεις σε περιοχές όπου διαπιστώνεται αυξημένη γεωγραφική επικάλυψη των δύο δικτύων, κυρίως σε Κρήτη και Χαλκιδική.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι θα υπάρξουν μεταβιβάσεις καταστημάτων και αναπροσαρμογές στο δίκτυο franchise, ώστε να τηρηθούν οι όροι ανταγωνισμού.

Η εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης είχε γίνει γνωστή τον Ιανουάριο, όταν οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού για τη μεταβίβαση του 100% της εταιρείας. Από τότε, η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελούσε υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία πλέον δόθηκε και επίσημα.