Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για εξετάσεις και προστατευτική φύλαξη μεταφέρθηκαν τρία ανήλικα παιδιά (σ.σ. αγοράκι 7 ετών, δύο κορίτσια 3 και 5 ετών) που διαβιούσαν σε άθλιες συνθήκες με τους γονείς τους.

Η νέα τραγική υπόθεση, που έρχεται σε συνέχεια αυτής με την τρόγλη του Περιστερίου, αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής μετά από έρευνα που έκαναν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ σε διαμέρισμα της οδού Κέρκυρας στους Αγίους Αναργύρους.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 35χρονο πατέρα και την 31χρονη μητέρα των παιδιών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα για τη δημιουργία δικογραφίας σε βάρος τους με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου κίνδυνο.