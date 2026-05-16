Με αιχμή τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα της χώρας και με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, την οικονομία και τις νέες τεχνολογίες, συνεχίζονται οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία κυβερνητικών στελεχών, πολιτικών παραγόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και εκπροσώπων ευρωπαϊκών θεσμών.

Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικοτήτων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξόνων για την «Ελλάδα του 2030», συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο, οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά την εναρκτήρια ομιλία προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη, το ενδιαφέρον της δεύτερης ημέρας επικεντρώνεται στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων τις οποίες θα κάνει ο πρωθυπουργός.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η οικονομική σταθερότητα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Καινοτομία, στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της επόμενης δεκαετίας.

Το προγραμματικό σκέλος της ημέρας αναπτύσσεται μέσα από οκτώ παράλληλες θεματικές ενότητες, στις οποίες υπουργοί, βουλευτές και εξειδικευμένα στελέχη παρουσιάζουν και αναλύουν τους βασικούς άξονες πολιτικής.