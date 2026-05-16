Μια νέα υπόθεση με ανήλικα παιδιά που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες έρχεται στο φως, αυτή τη φορά από την περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

​Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη δύο γονέων, ενός 36χρονου και μιας 31χρονης, οι οποίοι διέμεναν σε διαμέρισμα της περιοχής μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά τους: ένα αγόρι 7 ετών και δύο κοριτσάκια, ηλικίας 5 και 3 ετών. Μετά την αστυνομική παρέμβαση, τα τρία αδελφάκια απομακρύνθηκαν από το περιβάλλον αυτό και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για εξετάσεις και προληπτική φροντίδα.

Την ίδια στιγμή, γείτονες και συγγενείς του ζευγαριού κάνουν λόγο για κατάσταση ακραίας φτώχειας, η οποία είχε εγκλωβίσει την οικογένεια σε ένα αδιέξοδο.

​Όπως περιγράφουν, ζουν με έναν μισθό του πατέρα, ενώ πρόσφατα κόπηκε ένα επίδομα που λάμβαναν.

Η νέα τραγική υπόθεση, που έρχεται σε συνέχεια αυτής με την τρόγλη του Περιστερίου στην οποία επίσης αποκαλύφθηκε μία κατάσταση ακραίας ανέχειας με τα έξι παιδιά που διέμεναν εκεί να εμφανίζονται καχεκτικά, εμφανώς παραμελημένα και με κατεστραμμένα δόντια.