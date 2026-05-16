Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου το νοσοκομείο της Λάρισας όταν οι γιατροί ενημερώθηκαν ότι ένα μόλις 12 ετών κορίτσι κατέρρευσε ενώ ήταν στο σπίτι της.

Όλα ξεκίνησαν στις 7 το πρωί όταν το παιδί, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του (περιοχή ΑΤΑ), διαπιστώθηκε ότι δεν είχε αισθήσεις.

Αμέσως, όπως μεταδίδει το larissanet.gr ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και σε ελάχιστα λεπτά (οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μόλις 3 λεπτά) έφτασε εκεί το πρώτο ασθενοφόρο, ενώ αμέσως μετά κατέφθασε και η Κινητή Μονάδα.

Από εκείνη τη στιγμή οι διασώστες – και ενώ διαπίστωσαν πως το κορίτσι δεν είχε ζωτικές ενδείξεις – ξεκίνησαν τη μάχη ώστε η 12χρονη να επιστρέψει στη ζωή.

Το κορίτσι επανήλθε και παρά το γεγονός ότι εκείνη την ώρα δεν εφημέρευε – το κορίτσι διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το 12χρονο παιδί παραμένει νοσηλευόμενο στο ΓΝΛ.