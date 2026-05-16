Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον έδωσε το «πράσινο φως» για τη διέλευση τριών κινεζικών δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ μέσα στην εβδομάδα. Οι τοποθετήσεις του έγιναν μετά την επιστροφή του από την Κίνα και τις επαφές που είχε με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ υποστήριξε ότι τα τρία τάνκερ πέρασαν τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο «επειδή το επιτρέψαμε».

Όπως διευκρίνισε, τα πλοία είχαν ήδη διασχίσει το στρατηγικό πέρασμα πριν από το ταξίδι του στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για το πλαίσιο της απόφασης ή πιθανή συνεννόηση με το Πεκίνο.

Trump reveals Xi's private reaction to the Strait standoff, "sort of smiling":



"He said, well they close the Strait and then you close them."



Fox asked: "You think they're gonna capitulate?"



Trump: "Yeah, I have no doubt."



Xi's smile is the detail that matters most.

Στο μεταξύ, η ένταση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ παραμένει αυξημένη. Το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στη διεθνή ναυσιπλοΐα, ζητώντας την καταβολή τέλους διέλευσης από τα πλοία που περνούν από το σημείο.

Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμούς ιρανικών λιμανιών, γεγονός που έχει εντείνει ακόμη περισσότερο την αντιπαράθεση στον Περσικό Κόλπο και έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών σε μια από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές οδούς παγκοσμίως.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη μέσω κρατικών μέσων ενημέρωσης υποστήριξε ότι περίπου 30 πλοία, ανάμεσά τους και τουλάχιστον ένα κινεζικό, διέσχισαν τα Στενά από το βράδυ της Τετάρτης, κάνοντας λόγο για διελεύσεις που έγιναν «με την άδεια του Ιράν».

Μέχρι στιγμής, οι σχετικές αναφορές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Ο Τραμπ έθεσε στον Σι το ζήτημα της απελευθέρωσης Λάι

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι είχε εκτεταμένη συζήτηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σχετικά με το ενδεχόμενο αποφυλάκισης του πρώην εκδότη και επιχειρηματία από το Χονγκ Κονγκ, Τζίμι Λάι, καθώς και του πάστορα Έζρα Τζιν Μινγκρί. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, το Πεκίνο δεν εμφανίστηκε θετικό ως προς την περίπτωση του Λάι, ενώ για τον πάστορα άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα θετικής εξέτασης.

Σε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Μπρετ Μπάιερ, ο Τραμπ ανέφερε ότι έθεσε επανειλημμένα στον Σι Τζινπίνγκ το ζήτημα της αποφυλάκισης του Τζίμι Λάι.

«Του είπα: “Θα εκτιμούσα αν τον απελευθερώνατε. Έχει μεγαλώσει σε ηλικία και πιθανότατα δεν αισθάνεται πολύ καλά. Θα ήταν καλό”», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παρά ταύτα, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν αποκόμισε αισιόδοξα μηνύματα για την έκβαση της υπόθεσης.

«Δεν αισθάνθηκα αισιόδοξος. Πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας γι’ αυτό», τόνισε, προσθέτοντας ότι το θέμα το έθεσε τουλάχιστον δύο φορές στον Κινέζο πρόεδρο.

Ο 78χρονος Τζίμι Λάι έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 20 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για παραβίαση της νομοθεσίας περί εθνικής ασφάλειας και για στάση. Η υπόθεσή του έχει συγκεντρώσει διεθνές ενδιαφέρον, με δυτικές κυβερνήσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να την παρακολουθούν στενά, θεωρώντας τον μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του φιλοδημοκρατικού κινήματος στο Χονγκ Κονγκ.

Ο Λάι, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας και δισεκατομμυριούχος, υπήρξε από τους πιο έντονους επικριτές του Πεκίνου και συνελήφθη μετά την εφαρμογή του νόμου εθνικής ασφάλειας το 2020 στην ημιαυτόνομη περιοχή.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα επιδιώξει την απελευθέρωσή του.

Αναφερόμενος στον πάστορα Έζρα Τζιν Μινγκρί, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε πιο συγκρατημένα αισιόδοξος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει πιο θετική εξέταση της περίπτωσής του.

«Για τον άλλον, νομίζω ότι ίσως υπάρξει πολύ σοβαρή εξέταση», είπε.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο και οι αρχές του Χονγκ Κονγκ απορρίπτουν σταθερά τις διεθνείς επικρίσεις για την υπόθεση του Τζίμι Λάι, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής ασφάλειας και όχι για πολιτική δίωξη ή περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου.