Με βροχές, τοπικές καταιγίδες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Ο μετεωρολόγος του OPEN εξήγησε ότι δύο διαφορετικά βαρομετρικά συστήματα επηρεάζουν την Ελλάδα, δημιουργώντας ένα σκηνικό έντονης αστάθειας, κυρίως μέσα στο Σάββατο.

Το πρώτο σύστημα φέρνει βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε τμήματα της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ το δεύτερο συνοδεύεται από θερμότερες αέριες μάζες και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.

Πού θα σημειωθούν λασποβροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και στη συνέχεια θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας και περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Οι βροχές αναμένεται να συνδυαστούν με μεταφορά αφρικανικής σκόνης, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες για λασποβροχές σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας.

Ιδιαίτερα στα βόρεια, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και ισχυρότερες καταιγίδες κατά διαστήματα, ενώ η ορατότητα ενδέχεται να επηρεαστεί λόγω της σκόνης που θα παραμένει χαμηλά στην ατμόσφαιρα.

Αλλάζει ξανά ο καιρός από την Κυριακή

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σημείωσε ότι από την Κυριακή θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται ο καιρός, αρχικά από τα δυτικά και στη συνέχεια και στις υπόλοιπες περιοχές.

Οι βορειοδυτικοί άνεμοι που θα ενισχυθούν θα βοηθήσουν στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας από την αφρικανική σκόνη, ενώ η νέα εβδομάδα αναμένεται να κυλήσει με πιο ήπιες συνθήκες.

Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους τους 24 έως 27 βαθμούς Κελσίου, με πιθανότητα μόνο για τοπική απογευματινή αστάθεια.