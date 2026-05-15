Νέα τροπή λαμβάνει η δικαστική περιπέτεια του Χάρβεϊ Γουάινστιν, με την τρίτη του δίκη στη Νέα Υόρκη να οδηγείται σε κακοδικία, καθώς, μετά από πολυήμερες διαβουλεύσεις, το σώμα των ενόρκων δήλωσε αδυναμία να καταλήξει σε ομόφωνη ετυμηγορία σχετικά με την κατηγορία του βιασμού της ηθοποιού Τζέσικα Μαν. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αίσθηση, καθώς ο 74χρονος πρώην ισχυρός άνδρας του Χόλιγουντ βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, αποτελώντας το πρόσωπο που πυροδότησε το κίνημα κατά της σεξουαλικής κακοποίησης.



Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών που οδήγησαν στην κατάρρευση της αυτοκρατορίας του, το δικαστικό θρίλερ συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για τα επόμενα βήματα της εισαγγελίας. Η υπόθεση Γουάινστιν παραμένει ένα εμβληματικό σημείο αναφοράς για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των θυμάτων, έχοντας αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει την κατάχρηση εξουσίας από ισχυρά πρόσωπα στη βιομηχανία του θεάματος και όχι μόνο. Οι αντιδράσεις από την πλευρά της ηθοποιού και των οργανώσεων προστασίας γυναικών αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η υπόθεση αφορούσε τους ισχυρισμούς ότι ο Γουάινστιν βίασε την Τζέσικα Μαν στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου το 2013, μολονότι εκείνη αντιστάθηκε και του είπε κατ’ επανάληψη «Όχι». Ο παραγωγός είχε δηλώσει αθώος και αρνείται ότι επιτέθηκε ποτέ σε γυναίκες ή ότι είχε μη συναινετικές σεξουαλικές επαφές. Οι δικηγόροι του ισχυρίζονταν ότι η Μαν επινόησε την κατηγορία του βιασμού επειδή η ερωτική σχέση που διατηρούσε με τον πελάτη τους δεν βοήθησε στην προώθηση της καριέρας της.



Στην πρώτη δίκη του στη Νέα Υόρκη, το 2020, ο Γουάινστιν είχε κριθεί ένοχος για τον βιασμό της Μαν και την επίθεση στην πρώην βοηθό παραγωγής Μίριαμ Χάλεϊ, το 2006. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας όμως ανέτρεψε την καταδίκη του σε κάθειρξη 23 ετών, κρίνοντας ότι δεν έτυχε «δίκαιης δίκης».



Τον Ιούνιο του 2025 οι ένορκοι σε άλλο δικαστήριο του Μανχάταν τον έκριναν ένοχο για τη σεξουαλική κακοποίηση της Χάλεϊ και αθώο για την επίθεση στο πρώην μοντέλο Κάγια Σοκόλα. Και σε εκείνη τη δίκη οι ένορκοι δεν κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση για την κατηγορία που αφορούσε τον βιασμό της Μαν. Ο δικαστής Κέρτις Φάρμπερ κήρυξε κακοδικία και επανάληψη της δίκης, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο.



Ο Γουάινστιν έχει καταδικαστεί για βιασμούς και στην Καλιφόρνια το 2022 και επί του παρόντος εκτίει ποινή κάθειρξης 16 ετών. Για την κακοποίηση της Χάλεϊ ο συνιδρυτής του στούντιο Miramax κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη 25 ετών.



Ο εισαγγελέας του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ δήλωσε «απογοητευμένος» με την κήρυξη κακοδικίας την ώρα που το θύμα «αγωνίζεται να δικαιωθεί» εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, όπως είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.