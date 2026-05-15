Το «Δόγμα των ερειπίων» είναι η νέα πολιτική που εφαρμόζει το Ισραήλ στον Λίβανο, για να διασφαλίσει ότι δεν θα δεχτεί ξανά επίθεση από τη Χεζμπολάχ.

Οι IDF χαρακτηρίζουν «αμυντικό» το νέο στρατιωτικό δόγμα, απορρίπτοντας τις κατηγορίες για επεκτατισμό, επειδή ο ισραηλινός στρατός καταλαμβάνει έδαφος άλλης χώρας, εκτοπίζοντας τους κατοίκους της.

Ο δημοσιογράφος Herb Keinon της ισραηλινής εφημερίδας The Jerusalem Post επισκέφθηκε τις δυνάμεις των IDF στον Λίβανο και έγραψε ότι είναι σταθμευμένες στην πόλη Ελ-Κιάμ, την οποία μετατρέπουν σε προπύργιο του ισραηλινού στρατού.

Η πόλη βρίσκεται σε στρατηγική θέση, καθώς διασταυρώνονται οι βασικοί δρόμοι που συνδέουν τον νότιο Λίβανο με την «καρδιά» της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα της Μπεκάα, γεγονός που καθιστά την Ελ-Κιάμ κεντρικό διάδρομο για τη μετακίνηση μαχητών και εξοπλισμού σε ολόκληρη τη χώρα.

Με την πάροδο των χρόνων, η Χεζμπολάχ τη μετέτρεψε σε σημαντικό κέντρο εφοδιασμού και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, οχυρώνοντας την περιοχή με σήραγγες που σκάφτηκαν βαθιά μέσα σε βραχώδες έδαφος -ένα εγχείρημα πολύ πιο δύσκολο και δαπανηρό από το σκάψιμο μέσα στην άμμο της Γάζας- και κατασκευάζοντας κέντρα διοίκησης που χρησιμοποιούνται για τον συντονισμό πυραυλικών επιθέσεων και πιθανών αποστολών διείσδυσης στο Ισραήλ.

«Κάποτε ήταν μια πόλη με σχεδόν 30.000 κατοίκους, ενώ σήμερα δεν είναι παρά ένας σωρός ερειπίων, εκεί όπου κάποτε βρισκόντουσαν σπίτια και καταστήματα. Γιατί; Επειδή δεν ήταν απλώς μια αγροτική κωμόπολη περιτριγυρισμένη από αμπελώνες και ελαιώνες, αλλά ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ, με αποθήκες όπλων στα σπίτια των κατοίκων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου κρυμμένα σε τούνελ κάτω από τα δάπεδα πολιτικών κτιρίων, όπως ένα κατάστημα ρούχων που φαινόταν αθώο, με ένα αρκουδάκι κρεμασμένο στον τοίχο του», έγραψε ο Keinon.

Τι κάνουν οι ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον Herb Keinon, είναι άγνωστο το πότε και εάν αποχωρήσει ο ισραηλινός στρατός από τον Λίβανο, καθώς αναμένεται να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να επιτηρεί τη Χεζμπολάχ, διασφαλίζοντας ότι δεν θα επιτεθεί ξανά στο Ισραήλ.

Για να επιτευχθεί αυτό, τα εδάφη του Λιβάνου κοντά στα σύνορα θα ερημώσουν, με τους κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με Ισραηλινούς στρατιώτες να παίρνουν τις θέσεις τους.

Αξιωματικός των IDF στην περιοχή, μιλώντας με υπό τον όρο της ανωνυμίας, ξεκαθάρισε ότι η περιοχή δεν θα ανοικοδομηθεί, αντιθέτως θα ερημωθεί ακόμη περισσότερο αν χρειαστεί.

«Βρισκόμαστε εδώ με μια πολύ ισχυρή αμυντική στάση, και θα παραμείνουμε εδώ για όσο διάστημα χρειαστεί… Δεν θα εγκαταλείψουμε αυτή την περιοχή για να επιστρέψουν εδώ οι πολίτες. Νομίζω ότι γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι αυτό δεν λειτουργεί. Κάθε φορά που οι άνθρωποι επιστρέφουν σε ένα σημείο όπως αυτό, απλώς δημιουργείται ευπάθεια και ανανεώνεται η απειλή», δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής του Τάγματος Σαμπάρ της Μεραρχίας Γιβάτι.

Ο δημοσιογράφος Herb Keinon σχολιάζοντας την ουσία του «Δόγματος των ερειπίων» έγραψε: «Είναι εμφανής όχι μόνο στο Λίβανο, αλλά και κατά μήκος της ανατολικής Γάζας και στη νοτιοδυτική Συρία. Είναι αισθητικά ευχάριστο; Όχι. Μήπως οι εικόνες μιας πόλης που κάποτε έσφυζε από ζωή και τώρα έχει ισοπεδωθεί, θα κερδίσουν φίλους και υποστηρικτές στο εξωτερικό; Καθόλου… Όμως η νοοτροπία των ισραηλινών αρχών μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, είναι ότι η χώρα δεν μπορεί απλώς να αφήσει τους τρομοκράτες να κάθονται στη βεράντα της.. Αντιθέτως, η βεράντα αυτή πρέπει να κατεδαφιστεί».