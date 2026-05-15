Η απόφαση της Ισπανίας να μην ταξιδέψει στη Βιέννη για τη Eurovision 2026, δεν αποτελεί απλώς μια καλλιτεχνική αποχή, αλλά μια ηχηρή πολιτική παρέμβαση. Ο Ισπανός πρωθυπουργός, μέσα από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ, υποστήριξε ότι η απόσυρση είναι το μοναδικό μονοπάτι για μια χώρα που θέλει να παραμείνει συνεπής στις αξίες της.

Στο μήνυμά του, ο Πέδρο Σάντσεθ συνέδεσε τον πολιτισμό με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: «Η δέσμευσή μας στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διεθνή νομιμότητα εκφράζεται και μέσα από τον πολιτισμό. Η απόφαση της Ισπανίας να μην συμμετάσχει στη φετινή Eurovision είναι συνεπής και αναγκαία. Δεν είναι απλώς μια πολιτική κίνηση, είναι μια πράξη αντίστασης απέναντι στην αδικία».

«Όχι» στα δύο μέτρα και δύο σταθμά

Το σημείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση στο διάγγελμα ήταν η ευθεία σύγκριση της στάσης της EBU απέναντι στη Ρωσία και το Ισραήλ. Ο Πέδρο Σάντσεθ υπενθύμισε ότι η διεθνής κοινότητα δεν δίστασε να επιβάλει κυρώσεις στο παρελθόν και απαίτησε την ίδια αντιμετώπιση για όλους.

«Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, στηρίξαμε τον αποκλεισμό της από τον θεσμό. Αυτές οι αρχές πρέπει να εφαρμόζονται και όταν μιλάμε για το Ισραήλ. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» ανέφερε ο Ισπανός ηγέτης, προσθέτοντας με έμφαση: «Δεν μπορούμε να γιορτάζουμε τη μουσική όταν λίγα χιλιόμετρα μακριά συντελείται ένας πόλεμος και μια γενοκτονία. Η σιωπή είναι συνενοχή. Επιλέγουμε τη σωστή πλευρά της ιστορίας».

«Προδοσία» του πνεύματος της Eurovision

Εκτός από την Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία, που έχουν ήδη επιλέξει τον δρόμο της αποχής. Για την ισπανική κυβέρνηση, η παραμονή στον διαγωνισμό υπό τις παρούσες συνθήκες θα αποτελούσε προσβολή στα θεμέλια του ίδιου του θεσμού.

Όπως εξήγησε ο Σάντσεθ: «Η Eurovision γεννήθηκε για να ενώνει την Ευρώπη στην ειρήνη και την ποικιλομορφία. Αν επιτρέψουμε τη συμμετοχή του Ισραήλ υπό αυτές τις συνθήκες, προδίδουμε το ίδιο το πνεύμα του διαγωνισμού. Είναι ζήτημα συνοχής, ευθύνης και ανθρωπιάς».

Συνοδεύοντας το βίντεο, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας έγραψε στη λεζάντα μια φράση που συμπυκνώνει όλη τη φιλοσοφία της Μαδρίτης: «Φέτος δεν θα βρεθούμε στη Eurovision, όμως το κάνουμε με τη βεβαιότητα ότι στεκόμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Από συνέπεια, υπευθυνότητα και ανθρωπιά».