Ένα νέο τηλεοπτικό γουέστερν ετοιμάζεται να κατακτήσει το Netflix και, αν ανήκετε στους θεατές που ακόμα δεν έχουν ξεπεράσει το τέλος του Yellowstone, τότε το «Lawmen: Bass Reeves» είναι πιθανότατα η σειρά που θα γίνει η επόμενη εμμονή σας.

Με εκτελεστικό παραγωγό τον Taylor Sheridan και πρωταγωνιστή τον David Oyelowo, η σειρά φέρνει ξανά στο προσκήνιο το σκληρό, κινηματογραφικό ύφος που έχει κάνει τον Sheridan κυρίαρχο του σύγχρονου western δράματος.

Η παραγωγή των οκτώ επεισοδίων, που προβλήθηκε αρχικά στο Paramount+ το 2023, βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Bass Reeves, ενός ανθρώπου που γεννήθηκε σκλάβος και κατέληξε να γίνει ο πρώτος μαύρος ομοσπονδιακός σερίφης δυτικά του Μισισιπή.

Το «Lawmen: Bass Reeves» διαδραματίζεται στα τελευταία χρόνια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου και ακολουθεί την πορεία ενός άνδρα που αναγκάζεται να ισορροπήσει ανάμεσα στον νόμο, τη βία και το προσωπικό τίμημα της εξουσίας.

Όπως αναφέρει το hellomagazine.com, αυτό που κάνει τη σειρά να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η ιστορική της βάση, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζει επική αφήγηση με βαθιά ανθρώπινο δράμα. Ο Oyelowo παραδίδει μια επιβλητική ερμηνεία, αποτυπώνοντας έναν ήρωα που κουβαλά τόσο το βάρος του παρελθόντος όσο και τις ηθικές συγκρούσεις του παρόντος. Σύμφωνα με τη σύνοψη, ο Reeves συνέλαβε περισσότερους από 3.000 παράνομους στη διάρκεια της καριέρας του, όμως η οικογένεια και η ψυχή του πλήρωσαν βαρύ τίμημα.

Οι κριτικοί υποδέχθηκαν τη σειρά με ιδιαίτερο ενθουσιασμό

Η The Telegraph χαρακτήρισε την ερμηνεία του Oyelowo «λαμπρή», ενώ ο Guardian περιέγραψε τη σειρά ως «σπάνια απόλαυση». Παρόμοιος ήταν και ο ενθουσιασμός των θεατών στα social media, όπου πολλοί έσπευσαν να τη χαρακτηρίσουν «φαινόμενο» και «μία από τις καλύτερες western σειρές των τελευταίων ετών».

Το ενδιαφέρον γίνεται ακόμη μεγαλύτερο χάρη στον σεναριογράφο Chad Feehan, ο οποίος βρίσκεται, επίσης, πίσω από το επερχόμενο spin-off του Yellowstone, «Dutton Ranch». Αυτό σημαίνει ότι το «Lawmen: Bass Reeves» κουβαλά έντονα το DNA των σύγχρονων prestige western σειρών που έχουν επαναφέρει το είδος στο επίκεντρο της ποπ κουλτούρας.

Η σειρά αναμένεται να προστεθεί σύντομα στη συλλογή του Netflix, με αναφορές να κάνουν λόγο για παγκόσμια διάθεση από την 1η Ιουνίου.