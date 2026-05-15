Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στις Μαλδίβες, όπου πέντε Ιταλοί υπήκοοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια καταδυτικής δραστηριότητας την Πέμπτη 14 Μαΐου, σε ένα από τα πιο σοβαρά δυστυχήματα που έχουν καταγραφεί στην περιοχή.

Οι πέντε σοροί εντοπίστηκαν σήμερα έπειτα από εκτεταμένες έρευνες, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις διάσωσης και τοπικές αρχές. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή την ημέρα του δυστυχήματος χαρακτηρίζονται πολύ επικίνδυνες, με ισχυρούς ανέμους που έφταναν έως και τα 30 μίλια την ώρα.

Μεταξύ των θυμάτων φέρεται να είναι η καθηγήτρια πανεπιστημίου με ειδικότητα τη θαλάσσια βιολογία, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 20χρονη κόρη της, Τζόρτζια Σομακάλ, η Μιούριελ Οντενίνο από το Τορίνο, ο Τζανλούκα Μπενεντέτι από την Πάντοβα και ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι από το Μποργκομανέρο.

Οι πέντε Ιταλοί πραγματοποιούσαν κατάδυση σε βαθύ σπήλαιο στην ατόλη Βάαβου, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 90 λεπτών με ταχύπλοο από την πρωτεύουσα Μαλέ. Η ομάδα είχε επιβιβαστεί σε τουριστικό σκάφος καταδύσεων και πραγματοποιούσε εξερεύνηση σε δημοφιλή περιοχή κοντά στο Alimatha, όταν χάθηκαν τα ίχνη τους γύρω στις 13:45 τοπική ώρα, σύμφωνα με την Sun. Λίγο αργότερα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού.

«Η ακτοφυλακή και οι δυνάμεις ασφαλείας σάρωσαν απομακρυσμένες θαλάσσιες ζώνες γύρω από το σημείο όπου εξαφανίστηκαν οι δύτες το απόγευμα της Πέμπτης», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμίν, ο υπουργός Τουρισμού των Μαλδίβων.

«Παρά τις κακές μετεωρολογικές συνθήκες, οι έρευνες συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια της νύχτας», ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Η Εθνική Δύναμη Άμυνας των Μαλδίβων (MNDF), που συντονίζει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ανακοίνωσε ότι η πρώτη σορός βρέθηκε σε σπήλαιο σε βάθος 60 μέτρων. «Ξέραμε ότι οι άλλοι τέσσερις δύτες βρίσκονταν επίσης στο εσωτερικό του ίδιου σπηλαίου», πρόσθεσε.

Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι η θάλασσα ήταν πολύ επικίνδυνη χθες στην ατόλη Βάαβου και είχε εκδοθεί σχετική προειδοποίηση για τα επιβατικά πλοία και τους ψαράδες.

«Οι Ιταλοί βρίσκονταν σε ένα σκάφος καταδύσεων και σήμανε συναγερμός όταν δεν επέστρεψαν την προγραμματισμένη ώρα», ανακοίνωσε η αστυνομία.