Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Οικογένειας, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές οικογένειες, αλλά και στις πολιτικές στήριξης που εφαρμόζει η πολιτεία.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «αξίζει να σταθούμε όχι μόνο στη διαχρονική αξία της οικογένειας ως θεμέλιο της κοινωνίας μας, αλλά και στη συλλογική ευθύνη της πολιτείας να τη στηρίζει έμπρακτα, καθημερινά και ουσιαστικά».

Η ίδια υπογράμμισε ότι σήμερα η ελληνική οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές δυσκολίες, όπως «το δημογραφικό, το αυξημένο κόστος ζωής, τη στεγαστική πίεση, την ανάγκη συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αλλά και τις απαιτήσεις φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία».

Παράλληλα, τόνισε πως «η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να είναι αποσπασματική» και πρόσθεσε ότι «οφείλει να είναι συνεκτική, δίκαιη και ανθρωποκεντρική».

Αναφερόμενη στις παρεμβάσεις του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Έλενα Ράπτη σημείωσε ότι «η πολιτική μας για την οικογένεια εκτείνεται σε όλα τα στάδια της ζωής: από τη γέννηση ενός παιδιού, μέχρι τη στήριξη της μητρότητας, την προστασία των παιδιών, την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία, τη στέγαση, την εργασία και την κοινωνική συνοχή».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα μέτρα στήριξης των γονέων και ειδικότερα των μητέρων, επισημαίνοντας ότι «η στήριξη ξεκινά ήδη από την πρώτη στιγμή της ζωής ενός παιδιού», μέσω του επιδόματος γέννησης και των κοινωνικών παροχών για τις οικογένειες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πολιτικές συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στα στεγαστικά προγράμματα για νέες οικογένειες, αλλά και στις δράσεις για τη στήριξη ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Κλείνοντας, η υφυπουργός υπογράμμισε πως «η οικογένεια είναι οι άνθρωποί μας, οι σχέσεις μας, η καθημερινότητά μας», ενώ τόνισε ότι «είναι ο χώρος όπου γεννιέται η ελπίδα, η αλληλεγγύη και η προοπτική της χώρας».

«Γι’ αυτό και η στήριξή της αποτελεί εθνική προτεραιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, καταλήγοντας πως «με σχέδιο, συνέπεια και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, συνεχίζουμε να χτίζουμε μια Ελλάδα που στέκεται δίπλα σε κάθε παιδί, σε κάθε γονέα, σε κάθε οικογένεια -χωρίς αποκλεισμούς, με αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες για όλους».