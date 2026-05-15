Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών και ήδη πολλοί έχετε ξεκινήσει τον σχεδιασμό των διακοπών ή κάποιων μικρών αποδράσεων. Αν ψάχνετε, λοιπόν, τον ιδανικό προορισμό για να περάσετε λίγες ήσυχες στιγμές, μακριά από τη φασαρία του μαζικού τουρισμού, τότε η Αλόννησος είναι ακριβώς αυτό που θέλετε: μια καταπράσινη όαση προστατευμένη από την αύρα των Σποράδων με τιρκουάζ νερά, ό,τι πρέπει και για τους λάτρεις της φύσης, της πεζοπορίας και των καταδύσεων.

Γι’ αυτόν, εξάλλου, τον λόγο, είναι ένα νησί που δεν προσφέρεται για διακοπές μόνο το καλοκαίρι, αλλά και τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου. Όπως τώρα την άνοιξη, που μπορείτε να συνδυάσετε -αν το επιτρέπει ο καιρός- λίγες βουτιές με διάφορες δραστηριότητες. Οι περισσότερες παραλίες της είναι με βότσαλο και τιρκουάζ νερά, ενώ το τοπίο συμπληρώνουν τα πεύκα που φτάνουν μέχρι κάτω. Μηλιά, Κοκκινόκαστρο, Ρουσούμ Γιαλός, Μουρτιάς, Λεφτός Γυαλός και Άγιος Δημήτριος είναι μερικές μόνο από τις πανέμορφες παραλίες του νησιού.

Ο επισκέπτης έχει, επιπλέον, τη δυνατότητα να ασχοληθεί όλες τις εποχές του χρόνου με εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως πεζοπορία, ψάρεμα, ιστιοπλοΐα και καταδύσεις. Ειδικά, η πεζοπορία σε αυτό το κατάφυτο περιβάλλον είναι μία εμπειρία που αξίζει να δοκιμάσεις, αν ζεις σε πολύβοα αστικά κέντρα. Αλλά και για τους λάτρεις των καταδύσεων, η Αλόννησος αποτελεί ένα από τα καλύτερα καταδυτικά σημεία της Ευρώπης. Γύρω από το νησάκι Βράχος, βρίσκεται βυθισμένη μια αρχαία πολιτεία και αποτελεί μία αδιάψευστη απόδειξη της μεγάλης ιστορίας του νησιού. Άλλωστε, από παλιά υπήρξε ένας τόπος πλούσιος σε χλωρίδα και πανίδα.

Η Αλόννησος είναι και η «πατρίδα» της μεσογειακής φώκιας Μονάχους-Μονάχους (Monachus-Monachus) και σε μία επίσκεψη στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο του νησιού, αν σταθείτε τυχεροί, μπορεί να τη συναντήσετε. Στην περιοχή του Πάρκου μπορεί κανείς, επίσης, να δει το αγριοκάτσικο των Γιούρων, μαυροπετρίτες και αιγαιόγλαρους. Ολόκληρο το νησί διατηρεί ένα παραδοσιακό ύφος. Μικροί ψαράδικοι οικισμοί και φιλόξενοι κάτοικοι θα σας υποδεχτούν εγκάρδια, ανταμείβοντας την επιλογή σας για πραγματικά ήσυχες διακοπές.

