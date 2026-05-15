Η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται δυναμικά για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών της, έχοντας προχωρήσει σημαντικά τις επαφές με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BasketNews, ο 27χρονος Τούρκος σέντερ βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει τη φανέλα των Μαδριλένων, μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Φεβρουάριο και το σύντομο πέρασμά του από τους Γουόριορς, καθώς και από τη θυγατρική τους ομάδα στη G-League. Ο Γιούρτσεβεν προορίζεται να ενισχύσει τη φροντ λάιν της «Βασίλισσας» ενόψει της τελικής ευθείας του ισπανικού πρωταθλήματος και των playoffs, προσφέροντας μια πολύτιμη λύση στη ρακέτα.

Ωστόσο, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Final Four της EuroLeague, γεγονός που σημαίνει πως θα είναι διαθέσιμος αποκλειστικά για τις υποχρεώσεις της ομάδας στην ACB και θα τεθεί στη διάθεση του Σέρτζιο Σκαριόλο μόνο για το εγχώριο πρωτάθλημα.

Η ανάγκη για αυτή την προσθήκη προέκυψε μετά τα διαδοχικά προβλήματα τραυματισμών των Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν, που άφησαν τον Ουσμάν Γκαρούμπα ως τον μοναδικό καθαρό σέντερ στο ρόστερ της Ρεάλ.

Σε εννέα εμφανίσεις με τους Γουόριορς, ο Τούρκος ψηλός κατέγραψε κατά μέσο όρο 3,8 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε περίπου 12 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.