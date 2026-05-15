Μια Δημοκρατική που διεκδικεί μια νεοσύστατη έδρα στο Κογκρέσο στο Τέξας παρουσιάζεται ως οικογενειακή θεραπεύτρια, ωστόσο το βιογραφικό της περιλαμβάνει ένα ασυνήθιστο παρελθόν στην «sex therapy» με θέμα την αστρολογία.

Οι μη συμβατικές επαγγελματικές δραστηριότητες της επίδοξης πολιτικού Μορίν Γκαλίντο, μιας 38χρονης ανύπαντρης μητέρας, αποκαλύφθηκαν όπως αναφέρει η New York Post, παρότι η ίδια φέρεται να προσπάθησε να σβήσει το παρελθόν της από το διαδίκτυο.

Η Μορίν Γκαλίντο, η οποία διεκδικεί την έδρα της 35ης Περιφέρειας του Τέξας στο Κογκρέσο, είναι αδειοδοτημένη θεραπεύτρια γάμου και οικογένειας. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Exulted Sex Therapy, ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή, από «διαταραχές απόλαυσης και οργασμού» έως την αγαμία.

Το Cosmic Kinks Tarot, η αστρολογία και τα ερωτήματα για τις άδειες

Το 2022, η Μορίν Γκαλίντο φέρεται να λειτουργούσε στην κομητεία Μπέξαρ του Τέξας το Cosmic Kinks Tarot, μια επιχείρηση που συνδύαζε την αστρολογία με τη σεξουαλικότητα. Σύμφωνα με τη Daily Mail, μέσα από την πλατφόρμα αυτή προσέφερε «kinky αναγνώσεις γενέθλιου χάρτη» και «ζωντανή θεραπεία ταρώ», με στόχο, όπως αναφερόταν, την «ενδυνάμωση των ατόμων μέσα από την εξερεύνηση της σεξουαλικότητας, της πνευματικότητας και των άστρων».

Η ίδια, σε δήλωσή της στο μέσο, υποστήριξε ότι βοηθούσε ανθρώπους να αναπτύξουν μια υγιή και ασφαλή σχέση με τη σεξουαλικότητά τους, αξιοποιώντας δημοφιλείς αστρολογικές πρακτικές σε συνδυασμό με σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν επρόκειτο για επίσημη θεραπεία, καθώς εκείνη την περίοδο δεν διέθετε σχετική άδεια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γκαλίντο έχει περιγράψει κατά καιρούς τον εαυτό της στην προεκλογική της εκστρατεία άλλοτε ως «κοινοτική ψυχολόγο» και άλλοτε ως θεραπεύτρια. Στο Τέξας, πάντως, η άσκηση της ψυχολογίας προϋποθέτει συγκεκριμένες άδειες, για τις οποίες απαιτείται σχετικός διδακτορικός τίτλος, προσόν που, όπως αναφέρει το μέσο, η ίδια δεν διαθέτει.

Η πολιτεία προβλέπει επίσης ξεχωριστή άδεια ψυχολόγου, την οποία, σύμφωνα με τα αρχεία που επικαλείται η Daily Mail, η Γκαλίντο δεν έχει. Από την πλευρά της, η υποψήφια δήλωσε ότι διαθέτει μεταπτυχιακό στην Κοινοτική Ψυχολογία. Το Concordia University, από όπου αποφοίτησε, προσέφερε πράγματι μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Arts στην Κοινοτική Ψυχολογία, πριν κλείσει το 2020.

Οι αντιδράσεις για τις δηλώσεις της και η κρίσιμη μάχη στο Τέξας

Η Γκαλίντο διεκδικεί τη νέα έδρα της 35ης Περιφέρειας του Τέξας, έχοντας απέναντί της τον Τζόνι Γκαρσία, τον υποψήφιο που φέρεται να προτιμά η ηγεσία των Δημοκρατικών. Η ίδια αυτοπροσδιορίζεται ως «παλιάς σχολής Δημοκρατική», ωστόσο η υποψηφιότητά της έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων.

Πέρα από το επαγγελματικό της παρελθόν, αντιδράσεις έχουν προκαλέσει και δηλώσεις της που χαρακτηρίστηκαν αντισημιτικές, καθώς και αναφορές της σε θεωρίες συνωμοσίας. Την Τετάρτη, η Γκαλίντο κατηγόρησε τον Γκαρσία ότι επιχειρεί να επηρεάσει δίκτυα εμπορίας ανθρώπων στην κομητεία Μπέξαρ, με τη στήριξη, όπως ισχυρίστηκε, «δισεκατομμυριούχων Σιωνιστών».

«Οι Σιωνιστές διεισδύουν και στις τοπικές μας κυβερνήσεις, οι Ισραηλινοί δισεκατομμυριούχοι Σιωνιστές. Πιστεύω, λοιπόν, ότι είναι σημαντικό να το αποκαλύπτουμε και να το καταγγέλλουμε», δήλωσε στο «The Current».

Σε άλλη τοποθέτησή της, ισχυρίστηκε ότι «δισεκατομμυριούχοι Σιωνιστές και οι μαριονέτες τους» πίεσαν τους New York Times να δημοσιεύσουν δύο «στοχευμένα επιθετικά άρθρα» εις βάρος της. Την Πέμπτη, το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ για τις νοτιοδυτικές ΗΠΑ καταδίκασε τη «ρητορική μίσους» από «άτομα που διεκδικούν δημόσιο αξίωμα», χωρίς να κατονομάσει τη Γκαλίντο.

Την ίδια ώρα, δύο Ρεπουμπλικανοί διεκδικούν την ίδια περιφέρεια στις δικές τους προκριματικές εκλογές στα τέλη Μαΐου. Η αναμέτρηση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς προέκυψε μετά τον νέο χάρτη των εκλογικών περιφερειών που ενέκριναν οι Ρεπουμπλικανοί του Τέξας τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έως και πέντε έδρες των Δημοκρατικών θα μπορούσαν να περάσουν στους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές.