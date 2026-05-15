Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες ήρθαν στο φως γύρω από το άσχημο διαζύγιο του πρώην παίκτη των New York Yankees, Carl Pavano, και της πρώην συζύγου του, Alissa Pavano, με την ίδια να τον κατηγορεί για εξευτελιστική και ελεγκτική συμπεριφορά μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν σε εφετείο του Κονέκτικατ, η Alissa ζητά να ακυρωθεί το προγαμιαίο συμβόλαιο που υπέγραψαν στη Φλόριντα, υποστηρίζοντας ότι εξαναγκάστηκε να το υπογράψει, επειδή ο πρώην αθλητής απειλούσε ότι θα την εγκαταλείψει. Σε ένορκη κατάθεσή της περιγράφει μια σειρά από ακραίες συμπεριφορές του πρώην pitcher, ανάμεσά τους ότι φέρεται να ουρούσε μέσα στα μπουκάλια σαμπουάν του προσωπικού της μπάνιου.

Υποστηρίζει επίσης ότι «λερώσε σκόπιμα» τα σεντόνια από το κρεβάτι στο οποίο κοιμόταν εκείνη κατά τις ημέρες που είχε την επιμέλεια των παιδιών, βάζοντας άλλες γυναίκες να κοιμούνται εκεί. Ακόμα, ισχυρίζεται ότι αφαιρούσε όλα τα καθαρά σεντόνια από το σπίτι, ώστε να μην έχει «καθαρό και υγιεινό κρεβάτι» για να κοιμηθεί.

Η Alissa, που δραστηριοποιείται και ως influencer στο Instagram με περισσότερους από 20.000 ακολούθους, υποστηρίζει επίσης ότι περίπου 20 λεπτά μετά την επίδοση των εγγράφων διαζυγίου το 2024, ο Pavano έστειλε μήνυμα σε ομαδική συνομιλία με την ίδια και τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το μήνυμα περιείχε φωτογραφία με πολλά όπλα απλωμένα πάνω στο τραπέζι της κουζίνας του σπιτιού τους. Σε προηγούμενες καταγγελίες της, η Alissa είχε επίσης ισχυριστεί ότι ο πρώην παίκτης είχε κρύψει ναρκωτικά στα προσωπικά της αντικείμενα, ώστε να χάσει την επιμέλεια των τριών παιδιών τους, είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα στην κρεβατοκάμαρά της και την αποκαλούσε «loser» και «white trash».

Σύμφωνα με το CT Insider, η αστυνομία έχει κληθεί εννέα φορές από το 2024 στο σπίτι όπου εξακολουθούν να διαμένουν και οι δύο. Η ίδια υποστηρίζει στα δικαστικά έγγραφα ότι ο Pavano είχε «έντονα ελεγκτική συμπεριφορά» και απαιτούσε να εγκαταλείψει την κατοικία της, πιθανές επαγγελματικές προοπτικές και κάθε οικονομική ανεξαρτησία.

Όπως αναφέρει, ένιωθε ότι περπατούσε συνεχώς «πάνω σε τεντωμένο σχοινί» γύρω του. Παρά τους ισχυρισμούς της, δικαστής του ανώτερου δικαστηρίου του Κονέκτικατ, έκρινε αρχικά έγκυρο το προγαμιαίο συμβόλαιο. Ωστόσο αποφάσισε ότι η Alissa θα λάβει εφάπαξ 300.000 δολάρια, ενώ ο Pavano υποχρεώθηκε να της αγοράσει σπίτι αξίας έως 1 εκατομμυρίου δολαρίων, κοσμήματα αξίας 50.000 δολαρίων και νέο αυτοκίνητο.

Το πρώην ζευγάρι έχει κοινή επιμέλεια των παιδιών, αν και η Alissa έχει ζητήσει περιοριστικά μέτρα εις βάρος του πρώην συζύγου της όταν τα παιδιά βρίσκονται μαζί της στο σπίτι. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2005 στη Φλόριντα, αλλά λίγους μήνες αργότερα η Alissa ανακάλυψε ότι εκείνος έβγαινε παράλληλα με άλλη γυναίκα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, τότε αποφάσισε να διακόψει κάθε επικοινωνία, γιατί δεν ήθελε να αποτελεί «μέρος της περιστροφής του». Επανασυνδέθηκαν το 2007 και παντρεύτηκαν το 2011.

Ο Carl Pavano είχε υπογράψει το 2005 συμβόλαιο τεσσάρων ετών και 39,5 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Yankees, όμως τραυματισμοί και απουσίες περιόρισαν σημαντικά τη συμμετοχή του.

Η υπόθεση του διαζυγίου συνεχίζεται, ενώ οι δύο πλευρές αναμένεται να εμφανιστούν ξανά στο δικαστήριο μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της nypost.