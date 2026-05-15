Μια εργαζόμενη νοσοκομείου στο Μπρίστολ καταδικάστηκε σε φυλάκιση αφού διατηρούσε επί οκτώ μήνες παράνομη σχέση με ψυχιατρικό ασθενή, από τον οποίο έμεινε έγκυος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η 30χρονη Lydia-May Green, φέρεται να «ερωτεύτηκε» τον ασθενή, με τον οποίο συναντιόταν εκτός νοσοκομείου όταν εκείνη είχε άδεια από τη δουλειά και εκείνος λάμβανε ημερήσια έξοδο από την ψυχιατρική δομή. Το δικαστήριο άκουσε ότι η σχέση πιθανόν προκάλεσε στον ασθενή «σημαντική ψυχολογική βλάβη» και ενδέχεται να καθυστέρησε το εξιτήριό του και αποκατάστασή του.

Η Green ξέσπασε σε κλάματα στο εδώλιο καθώς στο δικαστήριο παρουσιάζονταν λεπτομέρειες της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ζευγάρι είχε σεξουαλικές επαφές σε ξενοδοχεία τύπου Travelodge στο Μπρίστολ και στην Ουαλία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2024. Στο κινητό της βρέθηκαν βίντεο και φωτογραφίες με τους δύο γυμνούς στο κρεβάτι, να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται, καθώς και βίντεο μέσα σε αυτοκίνητο.

Ο άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται για νομικούς λόγους, είχε καταδικαστεί το 2018 σε δεκαετή φυλάκιση για σοβαρή επίθεση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε το 2020 σε ψυχιατρική μονάδα βάσει του νόμου περί ψυχικής υγείας. Η Green ξεκίνησε να εργάζεται στο ίδιο νοσοκομείο το 2021 ως φοιτήτρια σε πρακτική άσκηση και αργότερα εργάστηκε ως βοηθός υγειονομικού προσωπικού. Το 2024 απέκτησε επίσημα άδεια νοσηλεύτριας.

Hospital worker, 30, who got pregnant with a psychiatric patient she 'fell in love' with is jailed

— Επικαιρότητα – V – News (@VNews825817) May 14, 2026

Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι ο ασθενής τη θεωρούσε μία από τις «αγαπημένες» του εργαζόμενες και οι δυο τους περνούσαν πολύ χρόνο μαζί. Τον Φεβρουάριο του 2024 εκείνος της έστειλε μήνυμα στο Instagram γράφοντας ότι είναι «η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο» και ότι «ανήκουν ο ένας στον άλλο». Η Green βρισκόταν τότε σε άλλη σχέση, η οποία όμως είχε διαλυθεί.

Από τον Μάιο του 2024 άρχισε να κλείνει δωμάτια σε ξενοδοχεία όπου συναντιόταν με τον ασθενή. Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024 έκανε τεστ εγκυμοσύνης και ενημέρωσε τον ασθενή ότι ήταν έγκυος, με εκείνον να την αποκαλεί «baby momma». Αργότερα απέβαλε και, σύμφωνα με το δικαστήριο, του έστειλε φωτογραφίες από την αποβολή.

Η ίδια έληξε τη σχέση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και του έγραψε αποχαιρετιστήρια επιστολή. Ωστόσο, στις 10 Ιανουαρίου 2025 ο ασθενής αποκάλυψε τη σχέση στο προσωπικό του νοσοκομείου και έδειξε κοινές φωτογραφίες τους. Λίγες ημέρες αργότερα, η Green έστειλε μήνυμα σε φίλη της γράφοντας: «Ξέρω ότι συμμετείχα οικειοθελώς» και «όντως τον ερωτεύτηκα».

Φίλοι και συγγενείς την είχαν συμβουλεύσει να μην παραδεχθεί τη σχέση ενώ η ίδια αργότερα διέγραψε βίντεο και υλικό σε μια προσπάθεια να εξαφανίσει αποδείξεις. Συνελήφθη στις 30 Ιανουαρίου και ανακρίθηκε ξανά τον Απρίλιο. Ο εισαγγελέας William Eaglestone ανέφερε ότι ο ασθενής είναι αυτιστικός, πάσχει από ΔΕΠΥ και σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά του.

Η γιατρός που τον παρακολουθπύσε υποστήριξε ότι η σχέση του προκάλεσε «σημαντική ψυχολογική βλάβη» και «έντονη δυσφορία», ενώ επηρέασε αρνητικά την πορεία αποκατάστασης και επανένταξής του. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η σχέση δεν περιλάμβανε εξαναγκασμό και ότι ο ασθενής ήταν εκείνος που την καταδίωξε συναισθηματικά. Όπως είπε, η Green εργαζόταν σε πτέρυγα υψηλού κινδύνου με βίαιους ασθενείς, κάνοντας βάρδιες 14,5 ωρών, και βρισκόταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση.

«Αυτή η σχέση είναι ίσως η χειρότερη απόφαση που θα πάρει ποτέ στη ζωή της», ανέφερε. Το δικαστήριο άκουσε ακόμη ότι η υπόθεση κατέστρεψε ουσιαστικά την καριέρα της, καθώς είχε αφιερώσει δέκα χρόνια για να γίνει νοσηλεύτρια.

Η ίδια παραδέχθηκε την ενοχή της σε επτά κατηγορίες σεξουαλικής δραστηριότητας με άτομο που πάσχει από ψυχική διαταραχή.

Καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών.