Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από το Πεκίνο, υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν «θα συνεχιστούν», αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν αποκλείεται νέα κλιμάκωση, παρά την ήδη εύθραυστη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ.

Η τοποθέτησή του διατυπώθηκε μέσω εκτενούς ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, με αφορμή αναφορά στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να αντικρούσει σενάρια περί αμερικανικής υποχώρησης, ενώ παράλληλα επιτέθηκε εκ νέου στον Τζο Μπάιντεν.

«Ο πρόεδρος Σι δεν αναφερόταν στην εντυπωσιακή άνοδο που έχουν επιδείξει οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τους 16 θεαματικούς μήνες της κυβέρνησης Τραμπ, που περιλαμβάνουν ιστορικά υψηλά στα χρηματιστήρια και στα συνταξιοδοτικά ταμεία 401, στρατιωτική νίκη και ισχυρή σχέση με τη Βενεζουέλα, καθώς και τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν (συνεχίζεται!)», έγραψε χαρακτηριστικά.

Λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζει Ντ Βανς ανέφερε την Τετάρτη ότι καταγράφεται πρόοδος στις επαφές με την Τεχεράνη. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ασαφές αν το Ιράν θα αποδεχθεί την «κόκκινη γραμμή» που έχει θέσει ο Τραμπ, δηλαδή την απαγόρευση απόκτησης πυρηνικών όπλων.