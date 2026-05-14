Ένταση σημειώθηκε στο Πεκίνο, στο περιθώριο της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όταν Κινέζοι αξιωματούχοι ασφαλείας φέρονται να εμπόδισαν την είσοδο ένοπλου πράκτορα της αμερικανικής Secret Service στον Ναό του Ουρανού.

Το περιστατικό, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα που επικαλούνται δημοσιογράφους που κάλυπταν την επίσκεψη, προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών και καθυστέρησε την είσοδο στον χώρο για περίπου μισή ώρα. Ο πράκτορας της Secret Service φέρεται να συνόδευε το δημοσιογραφικό pool του Λευκού Οίκου, ωστόσο οι κινεζικές αρχές αντέδρασαν στην παρουσία του όπλου του στον ιστορικό χώρο.

Η επίσκεψη στον Ναό του Ουρανού πραγματοποιήθηκε μετά τις συνομιλίες Τραμπ – Σι στο Πεκίνο, σε ένα σκηνικό υψηλού συμβολισμού αλλά και αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Ο Ναός του Ουρανού, αυτοκρατορικό μνημείο της κινεζικής πρωτεύουσας, είχε κλείσει ενόψει της επίσκεψης των δύο ηγετών, ενώ η κίνηση γύρω από το σημείο ελεγχόταν αυστηρά.

Σύμφωνα με το Fox News, το επεισόδιο εξελίχθηκε σε «έντονη αντιπαράθεση» μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων ασφαλείας, χωρίς πάντως να υπάρχουν πληροφορίες για σωματική σύγκρουση ανάμεσα σε σωματοφύλακες των δύο ηγετών. Η πιο ακριβής περιγραφή, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, είναι ότι επρόκειτο για διαφωνία ασφαλείας και πρωτοκόλλου γύρω από την ένοπλη παρουσία πράκτορα της Secret Service σε κινεζικό χώρο υψηλής προστασίας.

Το Daily Beast μετέδωσε ότι, μετά από περίπου 30 λεπτά έντονων συζητήσεων, βρέθηκε συμβιβαστική λύση, χωρίς να διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι η αμερικανική δημοσιογραφική αποστολή αντιμετώπισε και άλλα εμπόδια στην προσπάθειά της να ακολουθήσει το πρόγραμμα του προέδρου και να ενταχθεί εκ νέου στην προεδρική αυτοκινητοπομπή.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στο ήδη φορτισμένο διπλωματικό κλίμα της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα. Οι συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, την Ταϊβάν, το Ιράν και την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «great», μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση.

Παρότι το περιστατικό δεν φαίνεται να επηρέασε το επίσημο πρόγραμμα, αναδεικνύει το πόσο δύσκολη παραμένει η συνεννόηση ακόμη και σε ζητήματα πρωτοκόλλου ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις. Στις επισκέψεις αρχηγών κρατών, η ασφάλεια είναι πάντα πεδίο λεπτών ισορροπιών: οι ΗΠΑ επιμένουν στην πλήρη επιχειρησιακή αυτονομία της Secret Service, ενώ η χώρα υποδοχής διατηρεί τον τελικό έλεγχο των χώρων όπου πραγματοποιούνται οι επίσημες εκδηλώσεις.

Τι ακριβώς συνέβη

Με βάση τα διαθέσιμα ρεπορτάζ, το περιστατικό μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

Κινέζοι αξιωματούχοι ασφαλείας φέρονται να εμπόδισαν ένοπλο πράκτορα της Secret Service να εισέλθει στον Ναό του Ουρανού.

Ο πράκτορας συνόδευε το δημοσιογραφικό pool του Λευκού Οίκου.

Η διαφωνία αφορούσε την παρουσία όπλου στον χώρο.

Η ένταση καθυστέρησε την είσοδο για περίπου 30 λεπτά.

Τελικά βρέθηκε συμβιβασμός.

Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για σωματική σύγκρουση μεταξύ σωματοφυλάκων Τραμπ και Σι.

Γιατί έχει σημασία

Το επεισόδιο δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια ασφαλείας. Σε μια επίσκεψη υψηλού διπλωματικού ρίσκου, ακόμη και ένα ζήτημα πρόσβασης σε ιστορικό χώρο μπορεί να αποκτήσει πολιτική σημασία.

Για τις ΗΠΑ, η Secret Service έχει την ευθύνη της προστασίας του προέδρου και των συνοδευτικών αποστολών. Για την Κίνα, όμως, η παρουσία ένοπλου ξένου πράκτορα σε έναν αυστηρά ελεγχόμενο εθνικό χώρο αποτελεί ζήτημα κυριαρχίας και πρωτοκόλλου.

Αυτό ακριβώς το σημείο εξηγεί γιατί το επεισόδιο εξελίχθηκε σε ένταση: δεν ήταν απλώς τεχνικό θέμα, αλλά σύγκρουση δύο διαφορετικών αντιλήψεων για τον έλεγχο της ασφάλειας σε μια επίσκεψη παγκόσμιας προβολής.