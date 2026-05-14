Η Μακάμπι Τελ Αβίβ νίκησε με 98-88 εκτός έδρας τη Χάποελ ΧαΕμέκ που είχε μόλις πέντε παίκτες διαθέσιμους, με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, να κάνει λόγο για «ντροπή».

Το πρωτάθλημα του Ισραήλ συνεχίστηκε με τη Μακάμπι να περνάει με νίκη από την έδρα της Χάποελ ΧαΕμέκ, η οποία είχε μόλις πέντε παίκτες στη διάθεσή της. Θα περίμενε, επομένως, κανείς ότι θα είχαμε αναβολή του παιχνιδιού, αυτό όμως διεξήχθη κανονικά, με τη Μακάμπι να παίρνει τη νίκη.

Έτσι, ο Οφέρ Γιανάι, μεγαλομέτοχος της Χάποελ Τελ Αβίβ, φρόντισε να πάρει θέση μέσω των social media, όπου έγραψε τα εξής…

«Νέα μορφή μπάσκετ αλλά μόνο στην Ισραηλινή λίγκα: 8 εναντίον 5.

Αυτή είναι μια ντροπιαστική στιγμή για τη διοίκηση της λίγκας και μια επικίνδυνη κατάσταση για τους παίκτες της Hapoel HaEmek.

Το να τους αναγκάζουν να παίξουν 40 λεπτά χωρίς αναπληρωματικούς από τον πάγκο είναι επικίνδυνο για την υγεία τους και καθιστά αδύνατη την δίκαιη άμυνα.

Είναι ντροπή που η Μακάμπι θα δεχτεί μια τόσο εύκολη, άδικη νίκη αντί να επιμείνει για μια πραγματική αθλητική μάχη».