Το Thermopylae Forum 2026, με κεντρικό τίτλο «Από τον Διάλογο στην Πράξη», αποκτά ιδιαίτερη διεθνή βαρύτητα, καθώς στις Θερμοπύλες θα βρεθούν οι Αμερικανοί Στρατηγοί ε.α. Michael Erik Kurilla και Andrew Poppas, συμμετέχοντας σε έναν διάλογο γύρω από την ηγεσία, την ευθύνη, την ανθεκτικότητα, την τόλμη και τη δύναμη των αποφάσεων σε κρίσιμες στιγμές.

Η παρουσία τους, σύμφωνα με το lamiareport αναδεικνύει το διαχρονικό μήνυμα των Θερμοπυλών, ως σημείο αναφοράς για τη στάση ζωής, τη συλλογική ευθύνη και την ανάγκη μετάβασης από τις ιδέες στις πράξεις.

Στο Thermopylae Forum 2026 θα συμμετάσχουν επίσης σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, των ΜΜΕ και της κοινωνίας, πλαισιώνοντας θεματικές ενότητες με ουσιαστικό περιεχόμενο και επίκεντρο τον δημόσιο διάλογο, την ανάπτυξη και το μέλλον του τόπου.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει και ο Θεσμός της Αριστείας, με τη βράβευση αριστούχων μαθητών και σχολείων της Φθιώτιδας, ως μια έμπρακτη αναγνώριση της νέας γενιάς και του ανθρώπινου κεφαλαίου της περιοχής.

Το Thermopylae Forum 2026 πραγματοποιείται με την τιμητική συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδαςκαι την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων, το Σάββατο, 16 Μαΐου, από τις 10:00 έως τις 17:00, στο Μουσείο Θερμοπυλών, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και όλους τους ομιλητές εδώ