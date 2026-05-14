Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά απόψε στη Wiener Stadthalle, με τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision 2026 να υπόσχεται ανατροπές, εθνικο-ποπ ρυθμούς και μια αδυσώπητη μάχη για τα δέκα χρυσά εισιτήρια του Τελικού. Η ώρα της κρίσης έφτασε και για την αξιαγάπητη Αντιγόνη Buxton που θα πατήσει το πόδι της στην αρένα της Eurovision, έτοιμη να ισοπεδώσει κάθε αμφιβολία για την κυπριακή υπεροχή.



Με την Αυστρία να φιλοξενεί τον 70ό διαγωνισμό, το επίπεδο είναι υψηλότερο από ποτέ, με τη Delta Goodrem να εκπροσωπεί την Αυστραλία και τη DARA τη Βουλγαρία, μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα πραγματικό μουσικό ντέρμπι.

Το πανόραμα του Δεύτερου Ημιτελικού

Δεκαπέντε χώρες ανεβαίνουν στη σκηνή απόψε, με το κοινό να αδημονεί να ψηφίσει τα αγαπημένα του τραγούδια. Η Βουλγαρία με την Dara και το “Bangaranga” ανοίγει εκρηκτικά τη βραδιά. Το Αζερμπαϊτζάν και ο Jiva ποντάρει στη δύναμη της φωνής του με το “Just Go”. Η Ρουμανία με την Alexandra Căpitănescu φέρνει dark pop αισθητική, ενώ το Λουξεμβούργο με την Eva Marija επιστρέφει με το οικολογικό μήνυμα του “Mother Nature”. Η Τσεχία συμμετέχει με τον Daniel Zizka που ερμηνεύει μια συναισθηματική μπαλάντα, ενώ η Αρμενία με τον SIMÓN ξεσηκώνει με το ethnic “Paloma Rumba”.



Η Ελβετία με την Veronica Fusaro γοητεύει με το ατμοσφαιρικό “Alice”, ενώ η Λετονία με την Atvara και το “Ēnā” φέρνει τον ιδιαίτερο ήχο της Βαλτικής στη Βιέννη. Έπειτα θα δούμε το φαβορί της Δανίας, όπου ο Søren Torpegaard Lund τραγουδά στη γλώσσα του το “Før Vi Går Hjem” και στη συνέχεια το έταιρο φαβορί, η Αυστραλία, με το μεγάλο όνομα, την Delta Goodrem, να ετοιμάζεται να κυριαρχήσει στην κατάταξη.



Η Ουκρανία με τους LELÉKA και το “Ridnym” συνδυάζει παράδοση και electro. Η Αλβανία με την Alis και το “Nân” παραμένει πιστή στη δραματική ερμηνεία, ενώ η Μάλτα με τον Aidan και το “Bella” φέρνει μεσογειακό ταμπεραμέντο στη Βιέννη, και, τέλος, η Νορβηγία με τον Jonas Lovv κλείνει το διαγωνιστικό μέρος της βραδιας με το “YA YA YA”, ένα up-tempo party track.

Η Αντιγόνη και το στοίχημα του Jalla

Εμφανιζόμενη στην κρίσιμη 8η θέση, η Βρετανοκύπρια σταρ δεν παρουσιάζει απλώς ένα τραγούδι, αλλά μια πολιτισμική εισβολή. Το “Jalla” αποτελεί ένα αριστουργηματικό υβρίδιο, όπου οι δυνατοί pop ρυθμοί συγκρούονται με την αρχέγονη μεσογειακή παράδοση, δημιουργώντας έναν ήχο που καθηλώνει το κοινό από το πρώτο δευτερόλεπτο.



Η σκηνοθετική σφραγίδα της Sacha Jean-Baptiste μεταμορφώνει τη σκηνή σε ένα ethnic-modern υπερθέαμα, προσφέροντας εικόνες που θα μείνουν χαραγμένες στην ιστορία του θεσμού. Με την Αντιγόνη να κυριαρχεί ως η απόλυτη πρωταγωνίστρια της βραδιάς, η Κύπρος δεν διεκδικεί απλά μια θέση στον τελικό, αλλά στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως φέτος η ελίτ της Ευρώπης έχει χρώμα ελληνικό. Η ενέργεια της ερμηνεύτριας και η αψεγάδιαστη παρουσία της καθιστούν το “Jalla” το απόλυτο φαβορί για την κορυφή, ξορκίζοντας οριστικά τα φαντάσματα του παρελθόντος.

Ο ιστορικός απολογισμός των αποκλεισμών

Παρά τις πρόσφατες επιτυχίες, η Κύπρος έχει βιώσει και την “πικρή” πλευρά του ημιτελικού. Μια ιστορική αναδρομή δείχνει πως η πρόκριση δεν είναι ποτέ δεδομένη. Η περίοδος 2006-2009 ήταν μια μαύρη τετραετία όπου η Αννέτ Αρτάνι, η Ευρυδίκη, η Ευδοκία Καδή και η Χριστίνα Μεταξά δεν κατάφεραν να περάσουν. Ενώ το 2011 και το 2013, ο Χρίστος Μυλόρδος και η Δέσποινα Ολυμπίου έμειναν εκτός, οδηγώντας στην αποχή του 2014. Το 2022 ήταν η μεγάλη αρνητική έκπληξη, όταν η Ανδρομάχη με το “Ela” έμεινε εκτός τελικού, παρά τη δημοφιλία του τραγουδιού.



Ενώ η περσινή χρονιά άφησε επίσης πικρή γεύση, καθώς η Κύπρος δεν κατάφερε να προκριθεί, κάνοντας τη φετινή προσπάθεια της Αντιγόνης ακόμα πιο κρίσιμη για την εθνική υπερηφάνεια του νησιού.



Η Αντιγόνη κουβαλά στις πλάτες της την ευθύνη να σπάσει αυτό το αρνητικό σερί και να επαναφέρει τη Μεγαλόνησο εκεί που της αξίζει: στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.