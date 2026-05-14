Ο Ολυμπιακός ανέβασε στο κανάλι του στο Youtube τα βίντεο με όσα κατέγραψε η κάμερα του Olympiacos TV στη νίκη του με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν τους «πράσινους» στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής των play off της Stoiximan Super League, με την κατάκτηση των τριών βαθμών να αποτελεί μονόδρομο καθώς μάχεται για τη 2η θέση, η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε τελικά τη νίκη με 1-0 χάρη σε γκολ του Ροντινέι και πάτησε στη 2η θέση, μία αγωνιστική πριν το τέλος, χάρη και στο 1-1 στο ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, με την ΠΑΕ να ανεβάζει στο Youtube το βίντεο με την παρακάμερα.

Όσα κατέγραψε, δηλαδή, η κάμερα του Olympiakos TV στο Καραϊσκάκη, με τους πανηγυρισμούς σε αγωνιστικό χώρο και εξέδρα μετά το γκολ του Ροντινέι.