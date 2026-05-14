Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four του Telecom Center Athens άρχισε και η Euroleague έκανε ανάρτηση για τον Ολυμπιακό και αναρωτιέται αν μπορεί να φτάσει ως το τέλος και να κατακτήσει το τρόπαιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν στην 1η θέση της κανονικής περιόδου, καθάρισαν εύκολα με 3-0 τη Μονακό στα play off και για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά βρίσκονται στο Final Four, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή σταθερότητά τους.

Ο στόχος, πλέον, δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του τροπαίου, το οποίο θα είναι το 4ο στην ιστορία του Ολυμπιακού και πρώτο μετά το 2013, με το πρώτο εμπόδιο να είναι η Φενέρμπαχτσε, την οποία θα αντιμετωπίσει στον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες είχαν την Πέμπτη (14/5) τη Media Day ενόψει του Final Four και η Euroleague ανέβασε στα social media ένα σύντομο βίντεο από την επίσημη φωτογράφιση, απευθύνοντας και το ακόλουθο ερώτημα στους φιλάθλους.

«Το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι εδώ και έτοιμο. Μπορούν να πάνε ως το τέλος και να σηκώσουν το τρόπαιο;».