Η NASA προχωρά σε σημαντική αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος για την εξερεύνηση της Σελήνης, παρουσιάζοντας μια νέα αποστολή σε τροχιά γύρω από τη Γη που θα λειτουργήσει ως πλήρης πρόβα για τις μελλοντικές επανδρωμένες προσεληνώσεις. Αντί να στείλει άμεσα αστροναύτες προς τη σεληνιακή τροχιά, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την αποστολή Artemis III για να δοκιμάσει σε πραγματικές συνθήκες τις λειτουργίες των διαστημοπλοίων, τις διαδικασίες σύνδεσης και τον συντονισμό του πληρώματος πολύ πιο κοντά στη Γη.

Η αποστολή θα τοποθετήσει τους αστροναύτες του Orion σε χαμηλή γήινη τροχιά μαζί με τα νέας γενιάς συστήματα σεληνιακών προσεδαφιστών που αναπτύσσονται από τις Blue Origin και SpaceX. Η NASA εκτιμά ότι αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει τον εντοπισμό τεχνικών και επιχειρησιακών προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο, δίνοντας στους μηχανικούς περισσότερο χρόνο για να επιλύσουν ζητήματα πριν από τις αποστολές προσελήνωσης που προγραμματίζονται για τα επόμενα χρόνια.

Η νέα αποστολή του Artemis III παίρνει μορφή

Η NASA παρουσίασε τη νέα εκδοχή της αποστολής Artemis III νωρίτερα μέσα στη χρονιά, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της αξιοπιστίας του προγράμματος Artemis. Αξιωματούχοι της υπηρεσίας αντιμετωπίζουν πλέον την πτήση ως άσκηση ολοκληρωμένης ενσωμάτωσης συστημάτων και όχι ως μια παραδοσιακή αποστολή βαθιάς διαστημικής εξερεύνησης, όπως αναφέρει το interestingengineering.

Το τετραμελές πλήρωμα θα εκτοξευθεί με τον πύραυλο Space Launch System από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα. Αφού τεθεί σε τροχιά, το διαστημόπλοιο Orion θα πραγματοποιήσει ελιγμούς χρησιμοποιώντας τη μονάδα υπηρεσίας ευρωπαϊκής κατασκευής και θα ξεκινήσει σειρά επιχειρήσεων προσέγγισης με δοκιμαστικές εκδόσεις εμπορικών σεληνιακών προσεδαφιστών.

Η NASA αναμένει ότι η αποστολή θα προσφέρει πολύτιμα δεδομένα σχετικά με τον συντονισμό μεταξύ διαστημοπλοίων, τη διαχείριση του χρόνου του πληρώματος και τον έλεγχο της κυκλοφορίας σε τροχιά. Παράλληλα, οι μηχανικοί επιδιώκουν να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι αστροναύτες αλληλεπιδρούν με πολλαπλά οχήματα κατά τη διάρκεια αποστολών μεγάλης διάρκειας.

Ο Τζέρεμι Πάρσονς, αναπληρωτής βοηθός διοικητής του προγράμματος Moon to Mars, δήλωσε ότι η αποστολή εισάγει ένα νέο επίπεδο επιχειρησιακής πολυπλοκότητας για την καμπάνια Artemis. Όπως ανέφερε, η NASA επιδιώκει τα πληρώματα και οι ομάδες πτήσης να αποκτήσουν επιχειρησιακή εμπειρία πριν αναλάβουν επανδρωμένες αποστολές προσελήνωσης.

Αλλαγές στον πύραυλο και τα συστήματα της αποστολής

Η ανανεωμένη αρχιτεκτονική της αποστολής αλλάζει και τον τρόπο λειτουργίας του πυραύλου SLS. Η NASA θα αφαιρέσει το ενδιάμεσο κρυογενικό στάδιο πρόωσης που χρησιμοποιήθηκε στις προηγούμενες αποστολές Artemis και θα το αντικαταστήσει με ένα δομικό διαχωριστικό στοιχείο. Το νέο τμήμα θα προσομοιώνει τις διαστάσεις και το βάρος του ανώτερου σταδίου χωρίς όμως να παρέχει πρόωση.

Οι εργασίες κατασκευής έχουν ήδη ξεκινήσει στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Μάρσαλ της NASA στην Αλαμπάμα, όπου οι ομάδες επεξεργάζονται δομικούς δακτυλίους και κυλινδρικά τμήματα πριν από τη συγκόλληση και την τελική συναρμολόγηση.

Η NASA επέλεξε τη χαμηλή γήινη τροχιά για την αποστολή, επειδή προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των εκτοξεύσεων. Η ευελιξία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον συντονισμό του Orion, των εμπορικών προσεδαφιστών και των υποστηρικτικών συστημάτων από πολλαπλούς παρόχους.

Διευρυμένοι στόχοι και νέες δοκιμές για το Orion

Η υπηρεσία σχεδιάζει να ωθήσει το Orion πέρα από τις προηγούμενες επανδρωμένες δοκιμαστικές πτήσεις. Οι αστροναύτες θα παραμείνουν στο σκάφος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με το πλήρωμα της αποστολής Artemis II και θα πραγματοποιήσουν τις πρώτες δοκιμές σύνδεσης του διαστημοπλοίου σε τροχιά.

Η NASA σκοπεύει επίσης να αξιολογήσει αναβαθμισμένη τεχνολογία θερμικής ασπίδας κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα. Οι μηχανικοί θέλουν οι αλλαγές αυτές να υποστηρίξουν ένα ευρύτερο φάσμα συνθηκών προσγείωσης σε μελλοντικές αποστολές βαθιάς διαστημικής εξερεύνησης.

Παράλληλα, αρκετά στοιχεία της αποστολής εξακολουθούν να εξετάζονται. Η NASA μελετά το ενδεχόμενο οι αστροναύτες να εισέλθουν σε ένα από τα δοκιμαστικά οχήματα προσεδάφισης κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ αξιολογούνται επίσης ευκαιρίες για ανάπτυξη CubeSat και δοκιμές συμβατότητας διαστημικών στολών με τα σεληνιακά συστήματα στολών της Axiom Space.

Την ίδια στιγμή, η NASA έχει ξεκινήσει να αναζητά προτάσεις από τη βιομηχανία για εναλλακτική υποστήριξη επικοινωνιών, καθώς η αποστολή θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση του δικτύου Deep Space Network.

Αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη γρήγορη επιστροφή στη Σελήνη, η NASA φαίνεται πλέον αποφασισμένη να δημιουργήσει ένα πιο σταθερό επιχειρησιακό πλαίσιο για αποστολές μακράς διάρκειας. Η Artemis III αναμένεται να αποτελέσει το βασικό πεδίο δοκιμών για τον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία, οι εμπορικοί συνεργάτες και οι αστροναύτες θα συνεργάζονται πριν ξεκινήσει η επόμενη φάση των σεληνιακών αποστολών.