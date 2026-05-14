Η Citadel, η κορυφαία παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, απαίτησε από βασικά στελέχη της να εγκαταλείψουν το Χονγκ Κονγκ, καθώς η εταιρεία φοβάται την Κίνα.

Ο κολοσσός που διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 67 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θεωρείται ένα από τα πιο κερδοφόρα hedge funds στην ιστορία, ζήτησε από συνεργάτες στο Χονγκ Κονγκ να μετακομίσουν στη Σιγκαπούρη ή στο Μαϊάμι, όπου βρίσκεται η έδρα της Citadel. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλλουν την παραίτησή τους.

Τρία άτομα που είναι ενήμερα για τις εξελίξεις είπαν στους Financial Times ότι η απόφαση ελήφθη επειδή η πρώην βρετανική αποικία εγκαταλείπει σιγά σιγά το βρετανικό Δίκαιο και εναρμονίζεται με τους κινεζικούς νόμους, ως έδαφος της Κίνας.

Αυτό το γεγονός δημιουργεί φόβους για ζητήματα ασφαλείας, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι ΗΠΑ μπορεί να κυριαρχούν, αλλά αρχίζουν να απειλούνται σταδιακά από την κινεζική αναδυόμενη αγορά.

Επισήμως, όμως, η Citadel αρνείται ότι οι μετακινήσεις βασικών στελεχών της σχετίζονται με ζητήματα ασφάλειας.

«Αυτή είναι η παγκόσμια στρατηγική συγκέντρωσης προσωπικού της Citadel και δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια των δεδομένων», ανέφερε το hedge fund, προσθέτοντας ότι πάντα προσπαθούσε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των υπαλλήλων της.

Τι αλλάζει στο Χονγκ Κονγκ

Το Χονγκ Κονγκ έχει από καιρό καθιερωθεί ως γέφυρα μεταξύ της Κίνας και του υπόλοιπου κόσμου και λειτουργεί ως ασιατική έδρα αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως η Goldman Sachs, η Morgan Stanley και η Jane Street.

Η πρώην βρετανική αποικία κατέκτησε αυτή τη θέση κυρίως χάρη στο ανεξάρτητο ρυθμιστικό της πλαίσιο και στο βρετανικό Δίκαιο. Εντούτοις, το Χονγκ Κονγκ θεωρείται ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο την ηπειρωτική Κίνα όσον αφορά τους νόμους και συγκεκριμένα τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί δεδομένων και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για τις αμερικανικές εταιρείες, αυτό σημαίνει αβεβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση σε κορυφαία παγκοσμίως μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Παραδείγματος χάριν, οι μεγάλες εταιρείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι Anthropic, Google και OpenAI, έχουν περιορίσει την άμεση πρόσβαση στα βασικά τους μοντέλα για τους χρήστες στο Χονγκ Κονγκ, κυρίως λόγω ανησυχιών σχετικά με τη ρύθμιση των δεδομένων.

Ακόμη, η Goldman Sachs απέκλεισε την πρόσβαση στα μοντέλα Claude της Anthropic νωρίτερα φέτος για τους τραπεζίτες στο Χονγκ Κονγκ, σε ένα ακόμη δείγμα του τρόπου με τον οποίο οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων επηρεάζουν την επιλογή της τοποθεσίας εργασίας των τεχνικών υπαλλήλων των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ωστόσο, παρά την αβεβαιότητα και τους γεωπολιτικούς κινδύνους, ορισμένοι αμερικανικοί οργανισμοί συνεχίζουν να επεκτείνουν την παρουσία τους στο Χονγκ Κονγκ, όπως η Jane Street, η εταιρεία συναλλαγών με έδρα τη Νέα Υόρκη, που μετακομίζει σε νέα γραφεία στο συγκρότημα Central Yards, στην παραλιακή περιοχή του Χονγκ Κονγκ.