Συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης 14 Μαΐου σε προάστιο της Κέρκυρας μία 54χρονη, η οποία φέρεται να προσπάθησε να σκοτώσει τον 57χρονο σύντροφό της, χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο.

Ειδικότερα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του άνδρα, έπειτα από επεισόδιο σε περιοχή περιφερειακά της πόλης.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, οι οποίοι κατά τη διερεύνηση του περιστατικού διαπίστωσαν ότι η 54χρονη είχε τραυματίσει τον άνδρα με μαχαίρι. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το αιχμηρό αντικείμενο.

Η συλληφθείσα αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων, και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.