Ένα ακόμη περιστατικό με δάγκωμα οχιάς καταγράφηκε στη Φθιώτιδα, με έναν 75χρονο να αναζητεί βοήθεια νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (13/5/26) στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 7 το απόγευμα στο σπίτι του 75χρονου σε περιοχή του Δήμου Καμένων Βούρλων.



Ο άνθρωπος πήγε να μετακινήσει έναν τσιμεντόλιθο και το ερπετό βρισκόταν μέσα και τον δάγκωσε.

Διατηρώντας την ψυχραιμία του, αναζήτησε ιατρική βοήθεια και έφτασε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός.



Για προληπτικούς λόγους αξιολογήθηκε η 24ωρη παρακολούθησή του και εισήχθη στη ΜΕΘ Λαμίας, χωρίς να υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη ζωή του. Να σημειώσουμε ότι και ο 58χρονος, που είχε επίσης την ατυχία να δεχτεί το δηλητήριο οχιάς, βγήκε από τη ΜΕΘ και είναι καλά στην υγεία του.

Οι οχιές στην Ελλάδα

Η οχιά είναι το μοναδικό είδος φιδιού στην Ελλάδα, το δηλητήριο της οποίας είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Όπως όλα τα φίδια, φοβάται τον άνθρωπο και το δάγκωμά της είναι η αντίδρασή της όταν νομίζει ότι απειλείται και γενικά ότι κινδυνεύει.



Κάθε χρόνο στην Ελλάδα τα περιστατικά από δείγμα οχιάς φτάνουν και ξεπερνούν τα 200. Στο Νοσοκομείο Λαμίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούνται εκεί, τα πρώτα περιστατικά ξεκινούν ακόμη και το Φεβρουάριο, καθώς έχει να κάνει με το κλίμα και την περιοχή που βρίσκεται το φίδι ώστε να έχει ξυπνήσει από τη χειμερία νάρκη.



Το Μάρτιο και τον Απρίλιο πολλαπλασιάζονται που είναι εξαιρετικά δραστήριες και ζευγαρώνουν, ενώ πολλές περιπτώσεις ασθενών που φτάνουν στα Νοσοκομεία δεν αφορούν οχιές για αυτό και τα συμπτώματα, όπως το πρήξιμο και ο πόνος, υποχωρούν αμέσως.