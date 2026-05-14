«Ούτε ο υπουργός Υγείας ούτε η κυβέρνηση θέτει ζήτημα νομιμότητας. Σίγουρα η ίδια η συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη, η ρητορική του και οι επιθέσεις που κάνει και το ΠΑΣΟΚ, όπως έχει γίνει επί ημερών του, είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με όσα έγιναν γνωστά», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά με την κόντρα ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ για ένα ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη το οποίο μισθώνει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο ελληνικό δημόσιο.

Και συνέχισε: «Γεννώνται ερωτήματα: Πώς είναι δυνατόν ο κ. Ανδρουλάκης να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν δυνάμει πρωθυπουργός; Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον πρωθυπουργό ή κάποιον υπουργό ή βουλευτή της ΝΔ. Θα δεχόμουν ερωτήσεις για έναν μήνα».

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε: «Ως προς το σκέλος της απάντησης, κι εδώ γεννώνται ερωτήματα. Δέχεται επίθεση ο Άδωνις Γεωργιάδης γιατί βγαίνει και τα λέει. Το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλλει την κίνηση νομικών διαδικασιών. Εδώ πρέπει να μας διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το αποκάλυψε ή του κ. Γεωργιάδη. Αν σκέφτονται να στραφούν κατά του κ. Γεωργιάδη, αναρωτιέμαι αν θα δεχόμαστε μηνύσεις όταν θέτουμε ζητήματα ηθικής τάξεως. Εμείς τι να πούμε; Έχετε διαβάσει τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ; Και κατά ημών και κατά του πρωθυπουργού, τον οποίο αποκαλούν: ενορχηστρωτή της συγκάλυψης και επικεφαλής καθεστώτος.

Αν η προαναγγελία αναφέρεται σε συναδέλφους σας, τότε έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί τις διάφορες εκθέσεις και φωνάζει εναντίον των καταχρηστικών αγωγών. Έχει ενδιαφέρον να το εξηγήσει αυτό το ΠΑΣΟΚ και να μας πει πώς συνάδει με την προγενέστερη στάση του».