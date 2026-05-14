Τη σημασία της αλιείας και συνολικά της γαλάζιας οικονομίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής παραγωγής και της επισιτιστικής ασφάλειας ανέδειξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αλιείας και Ωκεανών Κώστα Καδή.

Οι παρενοχλήσεις

O υπουργός αναφέρθηκε στις παρενοχλήσεις των Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο. «Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη Μεσόγειο. Και εδώ απαιτείται πολύ καλύτερος συντονισμός, κοινή εποπτεία και κοινή εφαρμογή κανόνων από όλα τα παράκτια κράτη. Γιατί κανένα μέτρο δεν μπορεί να αποδώσει πραγματικά αν δεν εφαρμόζεται με συνέπεια από όλους. Και μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακώλυσης πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό», σημείωσε.

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημέρωσε τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών για τη νέα χρηματοδότηση ύψους 16 εκατ. ευρώ για την αλιεία, με έμφαση τις επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη της χώρας, μέσα από το πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027».

Όπως εξήγησε πρόκειται για μια δράση που στηρίζει έμπρακτα περίπου 400 επαγγελματίες αλιείς και επιχειρήσεις του κλάδου, με ιδιαίτερη έμφαση στη μικρή παράκτια αλιεία και στις νησιωτικές περιοχές της χώρας. «Χρηματοδοτούμε επενδύσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια των αλιέων, τις συνθήκες εργασίας και υγιεινής πάνω στα σκάφη, την ποιότητα των αλιευμάτων και συνολικά την καθημερινότητα των ανθρώπων της θάλασσας, χωρίς αύξηση της αλιευτικής πίεσης στους θαλάσσιους πόρους. Την ίδια στιγμή, εφαρμόζονται ήδη τοπικές και χρονικές απαγορεύσεις αλιευτικής δραστηριότητας, ενώ εξετάζονται συνεχώς νέες προτάσεις σε συνεργασία με τους ίδιους τους αλιείς και την επιστημονική κοινότητα», ανέφερε ο υπουργός.

Η Μεσόγειος

Ο κ. Σχοινάς στάθηκε στις μεγάλες πιέσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Μεσόγειος, σημειώνοντας ότι η κατάσταση δεν μπορεί να αποδίδεται μονοδιάστατα μόνο στην αλιεία. Αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή, στην περιβαλλοντική επιβάρυνση ορισμένων περιοχών, αλλά και στην παρουσία ξενικών ειδών, όπως ο λαγοκέφαλος, που -όπως είπε- δημιουργούν νέα δεδομένα για ολόκληρο το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μικρή παράκτια αλιεία, σημειώνοντας ότι αφορά περίπου το 80% των αλιέων της χώρας και αποτελεί «ζωτικό πυλώνα της οικονομίας των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών».

Επανέλαβε παράλληλα τη στήριξη της Ελλάδας στη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM), ενώ αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τονίζοντας ότι «το πραγματικό διακύβευμα είναι να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να συνεχίσουν να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν γύρω από τη θάλασσα».

«Ξημερώματα στο Κερατσίνι»

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς χαρακτήρισε ιδιαίτερα συμβολική την πρώτη του τοποθέτηση στη Βουλή, ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε μια συζήτηση για «την αλιεία, τη Μεσόγειο και συνολικά το μέλλον της παραγωγής μας» και αναφέρθηκε στη επίσκεψη που έκανε το πρωί στην ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου. «Σήμερα τα ξημερώματα βρεθήκαμε με την Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς, με τους ψαράδες, τους εμπόρους, τους ανθρώπους της παραγωγής. Εκεί όπου έντιμοι άνθρωποι καθημερινά μέσα από σκληρή προσπάθεια προσπαθούν να κερδίσουν τη ζωή τους. Ανθρώπους που σηκώνουν πολύ μεγαλύτερα βάρη από όσο συχνά αντιλαμβανόμαστε όταν συζητάμε σε αίθουσες συνεδριάσεων ή υπουργικά γραφεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δίπλα στους βιοπαλαιστές, απέναντι στους επιτήδειους

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έστειλε σαφές μήνυμα κατά φαινομένων παρανομίας και εκμετάλλευσης στον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι η νέα ηγεσία του ΥΠΑΑΤ «θα είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους» και «απέναντι σε όλους τους επιτήδειους και τα κυκλώματα που θέλουν να υπονομεύσουν την προσπάθεια των νοικοκυραίων Ελλήνων που αγωνίζονται στο χωράφι ή στο κοπάδι».

Ο υπουργός περιέγραψε στη συνέχεια τα «τρία μεγάλα εργοτάξια» του πρωτογενούς τομέα για την επόμενη περίοδο. Το πρώτο, όπως είπε, αφορά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τη συνολική αναδιοργάνωση του συστήματος πληρωμών, την οποία χαρακτήρισε «βαθιά μεταρρύθμιση κράτους». Το δεύτερο αφορά τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και συνολικά τη νέα στρατηγική της Ευρώπης για την παραγωγή έως το 2034, ενώ το τρίτο σχετίζεται με τη μάχη απέναντι στις ζωονόσους και στις νέες υγειονομικές απειλές, με ειδική αναφορά στην ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις νέες τροπολογίες που κατατέθηκαν για τη στήριξη των κτηνοτρόφων στη Λέσβο, στο πιλοτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής ιχνηλασιμότητας του ζωικού κεφαλαίου μέσω βώλων, αλλά και στη ρύθμιση για τις δημόσιες γαίες, η οποία -όπως είπε- λύνει εκκρεμότητες που αφορούσαν παραγωγούς σε Μακεδονία, Θεσσαλία και Θράκη.