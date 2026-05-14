Λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ο Λιονέλ Μέσι δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, έτοιμος να ηγηθεί ξανά της Αργεντινής στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαΐάμι πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση τα ξημερώματα της Πέμπτης (14/5) απέναντι στο Σινσινάτι, για την 13η αγωνιστική του MLS, οδηγώντας την ομάδα του σε νίκη με 5-3, χάρη σε χατ-τρικ και μία ασίστ. Ο Αργεντινός άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό, πιέζοντας ψηλά την αντίπαλη άμυνα και εκμεταλλευόμενος την αδράνεια για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το Σινσινάτι κατάφερε προσωρινά να γυρίσει το ματς, όμως ο Μέσι απάντησε άμεσα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα με ένα εξαιρετικό πλασέ, έπειτα από όμορφη συνεργασία των παικτών της Ίντερ Μαϊάμι.

