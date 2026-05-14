Στην AEK θα παραμείνει ο Μιγιάτ Γκατσόβιτς, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Μετά την ανανέωση του Βίντα, η ΑΕΚ έκλεισε και το ζήτημα του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό να δίνει τα χέρια με τη διοίκηση για νέο συμβόλαιο και να συνεχίζει κανονικά στην ομάδα.

Ο 31χρονος άσος συμφώνησε να φορά τα «κιτρινόμαυρα» για ακόμη δύο σεζόν και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα συμπληρώσει συνολικά έξι χρόνια παρουσίας στην «Ένωση», με την οποία έχει ήδη κατακτήσει ένα νταμπλ, αλλά και ακόμη ένα πρωτάθλημα που προστέθηκε φέτος στη συλλογή του.