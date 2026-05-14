Αν αναζητάτε μια παραμυθένια όαση δροσιάς στην καρδιά των Βαλκανίων, τότε θα τη βρείτε στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, εκεί όπου απλώνονται κρυμμένοι μέσα σε ένα καταπράσινο, παρθένο τοπίο, οι καταρράκτες Κράβιτσα που μοιάζουν με επίγειο παράδεισο.

Ένα εντυπωσιακό φυσικό θαύμα, γνωστό και ως το «Μπαλί της Ευρώπης», με σμαραγδένιες λίμνες, καταρράκτες που πέφτουν θεαματικά και μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και μαγείας. Αυτός ο θησαυρός της φύσης εντοπίζεται περίπου μια ώρα νοτιοδυτικά του Μόσταρ και συνδυάζει με κάποιο τρόπο άψογα όλα τα ειδυλλιακά στοιχεία, από ένα περιβάλλον τόσο καταπράσινο που μοιάζει με όαση τροπικής ζούγκλας μέχρι τα νερά που πέφτουν και μαγεύουν καθώς πέφτουν από τον ποταμό Trebižat πάνω από μια προεξοχή περίπου 100 μέτρων.

Απέχουν 40 χιλιόμετρα από το Μόσταρ (περίπου 50 λεπτά οδικώς) και μόλις 10-15 χιλιόμετρα από το προσκυνηματικό κέντρο του Μετζουγκόριε. Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφτεί κανείς τους καταρράκτες Κράβιτσα είναι η άνοιξη (Απρίλιος – Μάιος), όπου είναι τεράστια η ροή νερού, ενώ το καλοκαίρι (Ιούλιος – Αύγουστος) είναι η καλύτερη περίοδος για κολύμπι, αν και έχει περισσότερο κόσμο.

