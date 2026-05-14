Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Άρη για τους προημιτελικούς της Stoiximan Basket League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (14/5).
Είναι το πρώτο παιχνίδι της σειράς, με την Ένωση να είναι το φαβορί αλλά να έχει να διαχειριστεί το ψυχολογικό σοκ που προκάλεσε η ήττα από τη Ρίτας στον τελικό του Basketball Champions League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη
16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη
17:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Άρης Basket League
20:00 Novasports Start Βαλένθια – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη
21:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
21:30 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράντφορντ – Μπόλτον EFL League One
22:30 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο La Liga