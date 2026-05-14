Ένα ιστορικό κάζο βιώνει ο Παναθηναϊκός, καθώς το βράδυ της Τετάρτης έχασε και σχετικά εύκολα από τη Βαλένθια στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ της Euroleague κι έτσι θα δει από την τηλεόραση το Final Four της Euroleague που θα γίνει στο σπίτι του.

Προφανώς η σεζόν δεν έχει τελειώσει, αφού ακολουθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος, όμως ήδη θεωρείται αποτυχημένη από την διοίκηση της ομάδας, καθώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους και με πράξεις φυσικά, πως στόχος είναι η κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού. Η τεράστια αποτυχία λοιπόν του Παναθηναϊκού φέρνει σημαντικές εξελίξεις στην ομάδα. Το μέλλον του Εργκίν Αταμάν, γιατί μένει εκτός ο Τι Τζέι Σορτς και οι παίκτες με συμβόλαια που δεν είναι πλέον σίγουροι. Διαβάστε στο Sportdog.gr