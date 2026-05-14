Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα μπουν ως ισχυροί στον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League, γεγονός που τους δίνει θεωρητικά πιο βατό αντίπαλο στην πρώτη ευρωπαϊκή τους δοκιμασία.

Την ώρα που η θέση της ΑΕΚ στις κληρώσεις δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει πλήρως, τόσο οι Πειραιώτες όσο και οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν πλέον το seeding τους. Όποια από τις δύο ομάδες τερματίσει δεύτερη στο πρωτάθλημα, θα βρεθεί στους ισχυρούς της κλήρωσης του 2ου προκριματικού.

Ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλισμένη αυτή τη θέση από την αρχή, ενώ ο ΠΑΟΚ περίμενε τις εξελίξεις στη Σκωτία και συγκεκριμένα την πορεία της Ρέιντζερς. Από τη στιγμή που οι Σκωτσέζοι δεν κατάφεραν να τερματίσουν δεύτεροι, ο «Δικέφαλος του Βορρά» εξασφάλισε επίσης θέση στους ισχυρούς, εφόσον ολοκληρώσει τη σεζόν πίσω από την ΑΕΚ.

Από την Αυστρία, πιθανοί αντίπαλοι είναι είτε η ΛΑΣΚ Λιντς είτε η Στουρμ Γκρατς. Από τη Σκωτία, στο κάδρο βρίσκονται η Χαρτς και η Σέλτικ, ενώ από την Πολωνία οι επιλογές είναι αρκετές: Λεχ Πόζναν, Γιαγκελόνια, Γκόρνικ Ζάμπρζε, Ράκοφ, Κατόβιτσε και Ζαγκουένμπιε Λούμπιν.

Στον 3ο προκριματικό γύρο, πάντως, τα δεδομένα αλλάζουν. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει ισχυρός, αν και αυτό μόνο εύκολο δεν θεωρείται, ενώ για τον ΠΑΟΚ το σενάριο είναι σαφώς πιο δύσκολο.

🔴⚪ Olympiacos returns to 2nd after PAOK's home draw v AEK!



To finish 2nd:

73% 🇬🇷 Olympiacos

27% 🇬🇷 PAOK



Bad news for Fenerbahçe 🇹🇷 who needs PAOK to finish 2nd to have a chance to benefit from UEL rebalancing. pic.twitter.com/sQhBsBYjEQ — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 13, 2026

Στους ισχυρούς του 3ου προκριματικού θεωρούνται δεδομένες η δεύτερη ομάδα της Πορτογαλίας – είτε η Σπόρτινγκ είτε η Μπενφίκα – καθώς και η Μπόντο Γκλιμτ ή η αντίπαλός της από τον προηγούμενο γύρο.

Αν προστεθούν σε αυτές είτε η Λυών είτε η Λιλ από τη Γαλλία, μαζί με την Κλαμπ Μπριζ, τότε ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στους ανίσχυρους και θα αντιμετωπίσει μία από αυτές τις ομάδες.

Για τον ΠΑΟΚ, η κατάσταση είναι ακόμη πιο απαιτητική, καθώς για να βρεθεί στους ισχυρούς χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων: πρόκριση της Ρεν από τη Γαλλία, των Τβέντε ή Ναϊμέγκεν από την Ολλανδία και της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ από το Βέλγιο, σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο η Φενέρμπαχτσε ή η αντίπαλός της να βρίσκεται επίσης στους ισχυρούς.

