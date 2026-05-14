Η Έφη Παπαθεοδώρου τελικά δεν εμφανίστηκε στη σκηνή της Eurovision στο πλευρό του Akyla, γεγονός που προκάλεσε ερωτηματικά.

Η ηθοποιός, η οποία έχει ταυτιστεί με τον εμβληματικό ρόλο της «Θεοπούλας» στη σειρά «Στο Παρά Πέντε», μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και αποκάλυψε πως ούτε η ίδια γνωρίζει τον λόγο που τελικά δεν προβλήθηκε το συγκεκριμένο βίντεο.

«Καλύτερα να ρωτήσετε τα παιδιά για το τι έγινε και όχι εμένα. Δεν ήταν θέμα δικό μας, ήταν θέμα της παραγωγής. Δεν επικοινώνησαν μαζί μου. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, ρωτήστε τον Akyla να σας πει», ανέφερε η Έφη Παπαθεοδώρου.