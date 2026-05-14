Το βίντεο της εμφάνισης του Akyla στον ημιτελικό της Eurovision στο YouTube έγινε το πρώτο που έσπασε το φράγμα του ενός εκατομμυρίου προβολών μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, με τον ίδιο τον τραγουδιστή να μην κρύβει τη χαρά του για την ανταπόκριση του κοινού.

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ανέβηκε στη σκηνή της Βιέννης και ερμήνευσε το «Ferto», κερδίζοντας την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου. Λίγο μετά την εμφάνισή του, το επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube δημοσίευσε το σχετικό βίντεο, το οποίο μέσα σε λιγότερο από μία ημέρα συγκέντρωσε ένα εκατομμύριο προβολές.

Όπως έγραψε ο Akylas στη λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram: «1.000.000 προβολές σε λιγότερες από 24 ώρες. Ferto, γατάκια είστε τρελοί, σας αγαπώ πάρα πολύ».

Ποιες χώρες προκρίθηκαν για τον μεγάλο τελικό

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό είναι: