Με σημαντικές καθυστερήσεις ξεκίνησε και σήμερα η ημέρα στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού.

Στο «κόκκινο» είναι η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεω, όπου καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις και πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στην άνοδο, κυρίως προς την περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην κάθοδο από Κηφισιά και Μαρούσι προς Χαλάνδρι, όσο και στα τμήματα προς το κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, καθώς και από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από τη Φυλής έως την Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Λαμία φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στη έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/9Aqn2bVN1e — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 14, 2026

