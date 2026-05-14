Η FIFA ετοιμάζει κάτι πρωτόγνωρο για τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ένα half time show που θυμίζει έντονα Super Bowl, φέρνοντας στη σκηνή ονόματα όπως η Σακίρα, η Μαντόνα και οι BTS.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, ο τελικός της 19ης Ιουλίου 2026 στο New York New Jersey Stadium δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο, καθώς θα πλαισιωθεί από ένα εντυπωσιακό μουσικό σόου στο ημίχρονο, σε μια κίνηση που αλλάζει τη μορφή του ίδιου του γεγονότος.

Το lineup από μόνο του αρκεί για να μετατρέψει τη βραδιά σε παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο: καλλιτέχνες με τεράστια απήχηση, τρεις διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι, και μια διοργάνωση που ήδη συγκεντρώνει το βλέμμα ολόκληρου του πλανήτη. Η FIFA επιχειρεί έτσι να δώσει στον τελικό μια διάσταση πέρα από τον αθλητισμό, εντάσσοντας ένα πλήρες ψυχαγωγικό υπερθέαμα στο κέντρο της βραδιάς.

Ο τελικός θα διεξαχθεί στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ, στις 19 Ιουλίου, με εκατομμύρια τηλεθεατές να αναμένονται σε όλο τον κόσμο, πέρα από το κοινό που θα βρίσκεται στις εξέδρες.

Το Μουντιάλ 2026 θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου στην Πόλη του Μεξικού και θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Το ημίχρονο του τελικού, σε επιμέλεια του Chris Martin των Coldplay, θα παραχθεί από την οργάνωση Global Citizen και θα στηρίξει το FIFA Global Citizen Education Fund.

Στόχος του ταμείου είναι η συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της πρόσβασης σε εκπαίδευση και ποδόσφαιρο για παιδιά σε όλο τον κόσμο, ενώ η FIFA έχει ανακοινώσει ότι μέρος των εσόδων από κάθε εισιτήριο θα κατευθύνεται σε αυτή την πρωτοβουλία.