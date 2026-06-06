Μετά την μεταγραφή του Κώστα Φορτούνη, ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά σε μια ακόμη αυτή του Πάμπλο Μαφέο.

Ο Αργεντίνος με Ισπανικό διαβατήριο δεξιός μπακ αποτελεί προσωπική επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός κίνησε όλες τις διαδικασίες για να τον κάνει δικό του.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες οι Πειραιώτες έχουν συμφωνήσει σε όλα τόσο με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, όσο και με την Μαγιόρκα και απομένουν τα τυπικά για να πιάσει ο παίκτης λιμάνι.

Ο 29χρονος μπακ έχει συμβόλαιο με την Μαγιόρκα μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο αποφάσισε να αποχωρήσει μετά τον υποβιβασμό της Ισπανικής ομάδας. Την φετινή σεζόν ο Μαφέο είχε 31 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ στο πρωτάθλημα.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τα τμήματα υποδομής της Εσπανιόλ, εντάχθηκε στη συνέχεια στην ομάδα Κ18 της Μάντσεστερ Σίτι και ακολούθησαν η Τζιρόνα, η Στουτγκάρδη και η Μαγιόρκα.

Συνολικά ο 29χρονος δεξιός μπακ στην καριέρα του μετράει 349 αγώνες με εννέα γκολ και 30 ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ισπανίας.

Ακολουθεί ο Μαρμόλ

Εκτός από τον Πάμπλο Μαφέο, ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες επαφές και για τον Μαρμόλ της Λας Πάλμας.

Ο 24χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ είναι και αυτός επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και έκανε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα στη La Liga 2. Σε 36 εμφανίσεις με τη Λας Πάλμας, είχε τρία γκολ και δύο ασίστ.