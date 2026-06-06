Να κινηθούν νομικά σε περίπτωση που ξαναυπάρξουν αρνητικά σχόλια για κοινές τους φωτογραφίες αποφάσισαν ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, και η σύντροφός του Εύα Καρύδη.

Αφορμή στάθηκαν τα όσα ειπώθηκαν μετά από στιγμιότυπα από την έξοδο του stand-up comedian με τη σύντροφό του και η ίδια δέχτηκε κριτική για την εμφάνισή της όπως επίσης και για την ηλικία της.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο δικηγόρος του Αλέξανδρου Τσουβέλα και της Εύα Καρύδη, Ιωάννης Σιαμέλης αποφάσισαν ότι εφεξής, σε παρόμοιες περιπτώσεις, θα ακολουθούν τη νομική οδό, διότι αισθάνθηκαν πως πρέπει να προστατεύσουν το ήθος και την αξιοπρέπειά τους ως ζευγάρι.

«Τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός μου, Εύα Καρύδη, δεχθήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας, με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα σεξιστικών, καταφρονητικών και σεξιστικών σχολίων προς την Εύα Καρύδη με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευσαν.

Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφική κριτική, αλλά και με γνώμονα την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειάς μας, δηλώνουμε ότι εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας, θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, έναντι οιουδήποτε παραβιάσει τα όσα ο νόμος ορίζει» αναφέρει η ανακοίνωση.

Τσουβέλας: Το περίμενα όλο αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Το είχα πει. Όταν είδα τη φωτογραφία είπα στην Εύα «ετοιμάσου για κράξιμο»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» επεσήμανε πως δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά και πως το αντιμετώπισαν με χιούμορ.

«Το περίμενα όλο αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Το είχα πει. Όταν είδα τη φωτογραφία είπα στην Εύα “ετοιμάσου για κράξιμο”. “Μα γιατί;”. Επειδή είναι μισή Αγγλίδα η Εύα, είναι πιο χαλαρή. Οκ, όλα καλά. Της είχα πει ότι είμαστε σύντροφοι στη ζωή, τώρα φτάνουμε 13-14 χρόνια, τα περιμένουμε. Εγώ τα έχω ζήσει και τα ζω καθημερινά στο ραδιόφωνο. Δεν στενοχωρήθηκε, έπιανε το κεφάλι της. Μπήκαμε στο ChatGPT και το ρώτησε “φαίνομαι τόσο γριά;”. Και της λέω “ρε Εύα, όχι”. Και μετά μπαίναμε και κάναμε φωτογραφίες με γκριμάτσες και ρωτούσαμε “πόσο μας κάνεις;”. Με έβγαζε εμένα μεγαλύτερο, με έκανε εμένα 52. Η τεχνολογία δεν ξέρει τι κάνει, έχουν το διάολο μέσα τους που λένε και κάτι μπαρμπάδες. Τα ρομπότ θα μας καταστρέψουν. Οπότε όλα καλά, δεν μας επηρεάζουν αυτά», δήλωσε.