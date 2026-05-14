Ο στρατηγικός ρόλος των ελληνικών λιμένων, η σημασία της θεσμικής σταθερότητας και η ασφάλεια των λιμενικών και ναυτιλιακών υποδομών, βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, με αφορμή την παρουσίαση της τετραετούς Έκθεσης Αξιολόγησης της Αρχής, που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Με φόντο τις γεωπολιτικές αναταράξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, αλλά και τις πιέσεις που δέχεται η παγκόσμια ναυτιλία από τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των ελληνικών λιμένων και της ναυτιλιακής αγοράς.

«Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα και υπηρετούν τους πολίτες, τους ταξιδιώτες και τους ναυτικούς», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι κανόνες θα εφαρμόζονται απαρέγκλιτα τόσο σε κρατικές όσο και σε παραχωρημένες λιμενικές εγκαταστάσεις.

Όπως αποκάλυψε, μόνο την τελευταία περίοδο πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 1.400 έκτακτοι έλεγχοι σε ακτοπλοϊκά πλοία, πορθμεία, τουριστικά σκάφη και λιμενικές υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο -όπως είπε- την προστασία επιβατών, ναυτικών, λιμενικών και εργαζομένων.

Ο υπουργός χαρακτήρισε το λιμάνι του Πειραιά «κόμβο ναυτιλίας, εμπορίου, πολιτισμού και ανάπτυξης», σημειώνοντας ότι η ενίσχυση των λιμενικών υποδομών δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενδυναμώνει την τοπική οικονομία και διαμορφώνει ένα ευρύτερο παραγωγικό οικοσύστημα γύρω από τη θάλασσα, τις μεταφορές, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων ως θεσμικού μηχανισμού που συμβάλλει στη σταθερότητα της λιμενικής αγοράς, στη διαφάνεια και στην ομαλή εφαρμογή των συμβάσεων παραχώρησης και των λιμενικών υπηρεσιών.

Όπως τόνισε, η ΡΑΛ λειτουργεί ως «εργαλείο εξισορρόπησης» σε ένα σύνθετο περιβάλλον όπου συνυπάρχουν κρατικοί φορείς, λιμενικοί οργανισμοί, παραχωρησιούχοι και η ναυτιλιακή κοινότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης ημέρας για τα ελληνικά λιμάνια, όπως η κυβερνοασφάλεια, τα «έξυπνα λιμάνια», η ενεργειακή μετάβαση και η ανθεκτικότητα των λιμενικών υποδομών.

Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι τα ναυτιλιακά και λιμενικά επαγγέλματα μπορούν να προσφέρουν «ελπίδα, όραμα και προοπτική» σε μια περίοδο διεθνών αβεβαιοτήτων.

«Η ανάπτυξη των λιμανιών και της ναυτιλίας φέρνει νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Δημιουργεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα γύρω από τη θάλασσα, που μπορεί να ξαναδώσει προοπτική στους ανθρώπους του αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός υπογράμμισε -σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ- ότι η ανάπτυξη του λιμενικού συστήματος δεν μπορεί να υπάρξει «σε περιβάλλον αναρχίας», αλλά απαιτεί κανόνες, λογοδοσία, θεσμική συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα, δίνοντας συγχαρητήρια στη διοίκηση της ΡΑΛ για τον απολογισμό της τετραετίας και τη συμβολή της στη λειτουργία της ελληνικής λιμενικής αγοράς.